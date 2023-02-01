Что изменится в жизни казахстанцев в феврале

Что изменится с февраля 2023 года в жизни казахстанцев - в материале Tengrinews.kz. Пик инфляции и базовая ставка
По ожиданиям Национального банка, пик инфляции в Казахстане придется на февраль 2023 года.
"В феврале мы ожидаем пик годовой инфляции. Начиная с марта мы ожидаем снижение годовой инфляции. Текущие условия диктует поддержание базовой ставки на текущих уровнях достаточно длительное время", - сказал глава Национального банка Галымжан Пирматов 13 января.
Кроме того, 24 февраля Нацбанк вынесет очередное решение по базовой ставке. Напомним, что в январе базовую ставку сохранили на уровне 16,75 процента, при том что в 2022 году ее повышали шесть раз.
При этом Национальный банк планирует сохранить базовую ставку высокой как минимум полгода, а затем постепенно ее снижать при отсутствии внешних шоков. Генплан Конаева
В феврале утвердят новый генеральный план города Конаева, который полгода назад стал центром Алматинской области.
Ранее в акимате сообщали, что в городе будет реализовано несколько крупных проектов. В будущем там появится свой академический городок, современные спортивные и культурные объекты. Погода
По данным Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на большей части территории страны в феврале близка к климатической норме. Выше нормы на 1 градус на крайнем юге юго-западной и юго-восточной части Казахстана.
Сообщается, что количество осадков в феврале близко к норме на большей части территории страны. В Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях количество осадков ожидается меньше нормы.
В Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской областях ожидаются осадки в виде дождей с превышением нормы. Запас влаги относительно высок в Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Актюбинской областях.
Отдых
В феврале казахстанцы отдохнут 8 дней при пятидневной рабочей неделе и 4 дня при шестидневной рабочей неделе. Праздничных выходных в этом месяце нет.
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