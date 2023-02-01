Новые назначения в группе компаний КазМунайГаза

Даулетжан Хасанов назначен заместителем председателя правления КМГ. В новом качестве он будет курировать вопросы геологоразведки, добычи и прироста активов. Ранее занимавший эту позицию Курмангазы Исказиева займется реализацией морских проектов компании Лукойл в Казахстане.
Экс-заместитель генерального директора Карачаганак Петролеум Оперейтинг также назначен заместителем председателя правления КМГ по крупным нефтегазовым проектам (Кашаган, Карачаганак, Тенгиз).
Бывший министр экологии Сериккали Брекешев назначен заместителем председателя правления КМГ по газовому блоку.
Бахытжан Хасанов покинул должность генерального директора ТОО КМГ Инжиниринг в связи с новым назначением. Новым генеральным директором компании назначен Салимгереев Малик Жанабаевич, ранее занимавший должность заместителя генерального директора.
Бахытжан Хасанов в настоящее время принимает портфель генерального директора в KMG Kashagan B.V.
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