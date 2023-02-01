Спецоперация КНБ: задержаны участники наркосиндиката

Комитет национальной безопасности сообщил о задержании группы людей, причастной к распространению синтетических наркотиков в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.



По информации КНБ, преступная группа организовала канал поставок и сбыта синтетических наркотиков в особо крупных размерах.



"Мефедрон" и "альфа-PVP" реализовывались через социальные сети и мессенджеры. Получение наркотиков осуществлялось бесконтактным способом через тайники путем передачи координат. По результатам собранных неопровержимых улик в Шымкенте и Конаеве задержаны организатор и трое пособников наркосиндиката", - говорится в сообщении.





Из незаконного оборота было изъято 103 килограмма синтетических наркотиков. Они предназначались для распространения в Астане, Алматы, Конаеве, Кокшетау, Шымкенте, Таразе, Кызылорде и Усть-Каменогорске.