Сотрудники Департамента полиции на транспорте нашли сумку с крупной суммой денег и вернули ее владельцу, сообщает Zakon.kz.



3 февраля в линейное отделение полиции на станции Есиль обратился 43-летний житель Астаны Денис Чернецский, который попросил оказать содействие в поиске его сумки, где находились 4 млн тенге и 6 тыс. долларов (более 2,7 млн тенге).

Забывчивый астанчанин оставил в поезде сумку с 6,7 млн тенге



Как сообщается, мужчина прибыл на станцию Есиль в гости к друзьям на пассажирском поезде сообщением Алматы – Уральск, а уже дома обнаружил отсутствие сумки. В ней находились крупная сумма денег и документы. Астанчанин обратился к сотрудникам полиции ДП на транспорте с заявлением об утере сумки.



"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции нашли указанную сумку и полностью с содержимым передали ее владельцу", - говорится в сообщении.



Мужчина поблагодарил сотрудников Департамента полиции на транспорте.



"Сотрудники быстро отреагировали на мой сигнал. Связались с начальником поезда, было установлено местонахождение моей сумки. По прошествии шести часов документы и деньги были возвращены мне лично. Выражаю огромную благодарность полицейским за оказанную помощь".