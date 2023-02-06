Сотрудники Департамента полиции на транспорте нашли сумку с крупной суммой денег и вернули ее владельцу, сообщает Zakon.kz.
3 февраля в линейное отделение полиции на станции Есиль обратился 43-летний житель Астаны Денис Чернецский, который попросил оказать содействие в поиске его сумки, где находились 4 млн тенге и 6 тыс. долларов (более 2,7 млн тенге). Забывчивый астанчанин оставил в поезде сумку с 6,7 млн тенге
Как сообщается, мужчина прибыл на станцию Есиль в гости к друзьям на пассажирском поезде сообщением Алматы – Уральск, а уже дома обнаружил отсутствие сумки. В ней находились крупная сумма денег и документы. Астанчанин обратился к сотрудникам полиции ДП на транспорте с заявлением об утере сумки.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции нашли указанную сумку и полностью с содержимым передали ее владельцу", - говорится в сообщении.
Мужчина поблагодарил сотрудников Департамента полиции на транспорте.
"Сотрудники быстро отреагировали на мой сигнал. Связались с начальником поезда, было установлено местонахождение моей сумки. По прошествии шести часов документы и деньги были возвращены мне лично. Выражаю огромную благодарность полицейским за оказанную помощь".
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