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Казахстанцы собрали около 18 млн тенге для покупки юрт пострадавшим в Турции

Просмотров:35 Опубликовано: Сегодня, 18:38
Казахстанцы собрали около 18 млн тенге для покупки юрт пострадавшим в Турции
Иллюстративное фото
Казахстанцы собрали около 18 млн тенге для оказания помощи пострадавшим в Турции. На эти средства планируется закупить около 40 юрт и доставить в Генеральное Консульство Турции в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сбор предложил открыть журналист Нурбек Бекбау. Его инициативу затем поддержал известный казахстанский певец Сакен Майгазиев. Неравнодушные граждане с 7 февраля начали отправлять средства. На сегодня собрано уже около 18 млн тенге.

«Этих средств хватит на покупку около 40 юрт. Наши ребята уже договорились с цехом по производству юрт, который расположен на окраине Алматы. Проверим сертификат, качество юрт. Оказывается, нужны специальные документы, чтобы загрузить на борт. Мы уже едем в цех, чтобы купить юрты. Загрузим в КамАЗ и отвезем в генеральное консульство Турции в Казахстане. Уже ведутся переговоры с властями Турции, чтобы поскорее доставить туда юрты», - пояснил корреспонденту Казинформа журналист Нурбек Бекбау.

Он объяснил, почему собираются закупать юрты, когда можно доставить просто палатки.

«Мы неспроста выбрали юрты. Во-первых, в палатках проживешь только 5-6 дней, а в юртах можно жить долгое время. Если постелить ковры, корпе, юрта превратится в уютный дом. Во-вторых, как видите, в Турции рушатся дома. Если поставим палатку, один упавший камень может просто повредить палатку, а юрта не повредится. Юрта также имеет ментальное, психологическое значение. Турки называют Казахстан «атажурт», так как территория Казахстана - Родина всех тюрков, в том числе и предков нынешних турок. Мы хотим показать солидарность и то, что всегда окажем помощь братьям и сестрам в Турции», - добавил Нурбек Бекбау.

Инициаторы пока не закрыли сбор. Сбор закроют, как только закупят юрты. После этого их передадут в генеральное консульство Турции в Казахстане. По словам Нурбека, у посольства Турции в Казахстане есть свой склад в аэропорту. Там проверят юрты на наличие сертификата и отправят в Турцию.


Источник: inform.kz
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