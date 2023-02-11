"Кладут асфальт на снег". Премьер-министр раскритиковал дороги в Казахстане

Премьер-министр Алихан Смаилов раскритиковал качество ремонта дорог, обратив внимание на появляющиеся в сети факты, когда работы проводятся во время дождя и снегопада, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт правительства.На заседании Республиканского штаба премьер-министр отметил, что состояние дорог и транспортная инфраструктура являются важнейшими факторами развития внутренней и внешней торговли.Однако, по его словам, в последнее время качество автодорог вызывает справедливую критику. Плохое дорожное покрытие приводит к авариям и жертвам, снижает транзитный поток, а также негативно отражается на имидже страны."Особое недовольство общественности вызывает проводимый ремонт. В Интернете можно найти многочисленные видеоролики и фотографии, когда работы проводятся не по регламенту, в дождливую и даже снежную погоду", - подчеркнул Алихан Смаилов.В качестве примера глава правительства привел факты, когда в селе Коктерек Абайской области асфальт укладывали на снег, а в Павлодаре асфальт попросту разбрасывали на дорогу.В некоторых регионах, не дождавшись действий от акиматов, жители сел самостоятельно ремонтируют дороги. Так было в селе Рыскулово Алматинской области, селе Атамекен Мангистауской области. Кроме того, имеются факты, когда ежегодно проводятся ремонтные работы на одних и тех же участках.Алихан Смаилов потребовал кардинально изменить подходы к дорожному строительству.Акиматам регионов поручено обеспечить качественную работу по строительству и ремонту местной сети автодорог, а также в самое ближайшее время завершить все процедуры госзакупок и приобретения строительных материалов, чтобы компании начали свою работу сразу с открытия строительного сезона.Кроме того, Премьер-Министр поручил обеспечить до конца текущего года завершение важнейших автодорожных проектов, таких как "Мерке-Бурылбайтал", "Актобе-Атырау-Астрахань", "Алматы-Усть-Каменогорск", "Унеге-Бейсен", "Казталовка-Жанибек", "Ушарал-Достык".До 2030 года поставлена задача обеспечить качественное строительство и реконструкцию 8 тысяч километров республиканских и 14 тысяч километров местных автодорог.Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев доложил, что в текущем году ремонтными работами будут охвачены 11 тысяч километров автодорог, в том числе 7 тысяч километров республиканской сети.По его словам, сейчас из 70 тысяч километров местной сети 85 процентов дорог находится в нормативном состоянии. Хорошие показатели состояния местных дорог наблюдаются в Жамбылской (97 процентов), Мангистауской (96 процентов) и Павлодарской (91 процент) областях, показатели ниже среднего в 3 регионах: в Западно-Казахстанской (46 процентов), Актюбинской (72 процента) и Атырауской (72 процента) областях.