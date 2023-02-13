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Родители в панике: После кровавого побоища в школе Петропавловска ученики боятся идти на занятия

Просмотров:283 Опубликовано: Сегодня, 14:00
Родители в панике: После кровавого побоища в школе Петропавловска ученики боятся идти на занятия
фото с сайта Петропавловск.news
В средней школе №4 Петропавловска после инцидента, когда девятиклассник утром 13 февраля ранил топором троих учеников 10 и 9 классов, жуткая атмосфера. Дети, ставшие свидетелями «бойни», не могут успокоиться. Девочки плачут. Трясёт и родителей, которые приходят забирать ребят с уроков. Вторую смену перевели на дистанционное обучение, сообщает корреспондент Петропавловск.news.

Ученица 10 класса четвертой школы поделилась подробностями страшного происшествия с нашим корреспондентом на месте событий. Девятиклассник в маске на голове, которую, судя по всему, изготовил сам, выскочил в коридор и начал махать топором по детям. — Хотел ударить по сердцу топором. Мальчик руками закрыл. У него тут порез. Ученицу 9 класса так разрубил. Она много крови потеряла, — вся в слезах рассказывает девочка. В родительских чатах всех классов СШ №4 пестрит различная информация о нападавшем девятикласснике. Предположительно мальчик состоит на учёте по состоянию психологического здоровья, с сентября по ноябрь прошлого года находился на лечении в психдиспансере. Однако данную информацию в управлении образования не подтвердили и не опровергли, поскольку такие дети наравне со всеми имеют право обучаться в средних школах.

Сложно представить, какой ужас испытали дети, на которых напал сверстник с топором, и сколько потребуется времени, чтобы залечить физические и психологические раны. В большом стрессе находятся ребята, ставшие свидетелями нападения. Даже те, кто ничего не видел, сейчас отказываются идти в школу. Боятся отпускать своих чад и родители, которые не доверяют охране школы. А её, как оказалось, в СШ №4 и вовсе нет – только женщина-вахтёр, которая при необходимости никакой помощи и защиты оказать не сможет. Помимо этого, в социальных сетях и в телеграм-каналах гуляют фотографии маски, топора, окровавленного перевязочного материала. Непонятно, каким образом произошла утечка жутких кадров и для чего это делают взрослые люди.

По неподтверждённым данным, нападавший девятиклассник выполнял задание интернет-игры, по которым ему нужно было срубить 4 дерева. Ими оказались ни в чём неповинные школьники. По данным управления образования, в детскую областную больницу доставили двоих пострадавших. Третьему на месте оказали медицинскую помощь. Подробную информацию о состоянии госпитализированных детей в облздраве не сообщают, ссылаясь на запрет от родителей. Остаётся только надеяться, что дети выживут.

Ольга Вайтович


Источник: Петропавловск.news
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