Нападение в школе Петропавловска: пострадавший ученик рассказал новые подробности

Новые подробности происшествия из Петропавловска. Там подросток напал на троих школьников. ЧП произошло в школе №4. По оперативной информации, ученик 9-го класса принёс в школу топор и нож, которыми нанёс ранения несовершеннолетним.
Корреспонденты «Хабар 24» оказались первыми на месте происшествия. В городской школе №4 сегодня утром начались не уроки, а паника. По словам потерпевших, ученик 9 класса, с маской из бумаги и ваты, с топором в руках нападал на учеников. Пострадали 3 человека. В их числе один десятиклассник.
Владислав Горбаченко, ученик школы №4: - Парень с 9 класса напал. Я хотел зайти в туалет, открываю дверь, а он начинает бить меня топором. Он был в школьной форме, в кофте, в маске и с топором. Там ещё был нож. Напал на девушку и парня. Парень с 9 класса, а девушка с 10.
По словам пострадавшего школьника, нападал подросток бесшумно. Всё произошло в считаные минуты.
Вера Горбаченко, жительница г. Петропавловск: - Обработали. Было головокружение, давление, сильная тахикардия и тошнота. У нас удар был в голову, по шее и в грудную клетку. Это все у нас проверили. Это как такое возможно, чтобы в школу заходили с ножом и топором? Должна быть охрана, чтобы проверять сумки детей.
Всех пострадавших отвезли в детскую областную больницу. Оказали помощь.
Назир Жашибеков, руководитель управления образования СКО: - Двое находятся сейчас в больнице, состояние стабильное. Как он прошел в школу с топором и ножом? Какая охрана в школе? Обыскивать сумки детей никто не имеет права, вы это прекрасно понимаете.
Предположительно поэтому он пронес нож в сумке, зашел в туалет. Всех школьников сегодня распустили по домам. Для расследования ЧП создана специальная комиссия.
Арман Нуртазин, прокурор г. Петропавловск: - По данному факту начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения по ст.99 ч2. п1,14 УК РК. То есть, покушение на убийство. На данный момент несовершеннолетний задержан. С ним работают органы полиции.
Установлено, что несовершеннолетний состоял на психоневрологическом учёте. Иные обстоятельства будут проверены в рамках досудебного расследования. Также будет дана оценка действиям самого несовершеннолетнего и администрации школы. Также известно, что несовершеннолетний буквально недавно проходил лечение и обследование в психоневрологическом диспансере города Алматы. Теперь ему грозит лишение свободы. Авторы: Кристина Юсичева, Толеген Иманов
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