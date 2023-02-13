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Школьников, пострадавших от нападения в Петропавловске, посетил в больнице аким СКО

Просмотров:379 Опубликовано: Вчера, 19:09
Школьников, пострадавших от нападения в Петропавловске, посетил в больнице аким СКО
Аким СКО навестил пострадавших детей / Фото со страницы Айдарбека Сапарова в Facebook
Он отметил, что они находятся в стабильном состоянии.

Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров посетил в больнице школьников, пострадавших при нападении девятиклассника. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Facebook.

"Посетил детей, попавших в больницу после сегодняшнего происшествия. Пообщался и пожелал им скорейшего выздоровления. Пострадавшим оказана необходимая помощь, сейчас их состояние стабильное. Дети находятся под наблюдением врачей", – написал аким.

Утром 13 февраля в Петропавловске девятиклассник ранил топором троих школьников-подростков. Дети, ставшие свидетелями инцидента, находятся в стрессе. Двое пострадавших при нападении сейчас в реанимации. По предварительным данным, нападавший состоит на учёте в психдиспансере. Несовершеннолетнего задержали, возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".


Источник: informburo.kz
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