Школьников, пострадавших от нападения в Петропавловске, посетил в больнице аким СКО

Он отметил, что они находятся в стабильном состоянии.



Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров посетил в больнице школьников, пострадавших при нападении девятиклассника. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Facebook.



"Посетил детей, попавших в больницу после сегодняшнего происшествия. Пообщался и пожелал им скорейшего выздоровления. Пострадавшим оказана необходимая помощь, сейчас их состояние стабильное. Дети находятся под наблюдением врачей", – написал аким.



Утром 13 февраля в Петропавловске девятиклассник ранил топором троих школьников-подростков. Дети, ставшие свидетелями инцидента, находятся в стрессе. Двое пострадавших при нападении сейчас в реанимации. По предварительным данным, нападавший состоит на учёте в психдиспансере. Несовершеннолетнего задержали, возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".