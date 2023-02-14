Когда и как будут начислять компенсацию по депозитам в тенге

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) рекомендует вкладчикам проверить наличие действующего текущего счета для зачисления суммы компенсации (премии) в размере 10 процентов и при необходимости открыть его, передает Tengrinews.kz.



Отмечается, что премия по тенговым депозитам будет перечислена на текущие банковские счета вкладчиков. Что касается депозиторов жилищного строительного сберегательного банка ("Отбасы банк"), то им 10-процентную премию перечислят на сберегательные счета.



Банки завершили прием заявлений на выплату компенсации 10 февраля 2023 года. В фонде отметили, что премию в 10 процентов вкладчику выплатит банк, в котором открыт депозит. Выплаты будут проводиться после 23 февраля 2023 года. В этот же день завершится программа защиты тенговых вкладов. Соответственно, вкладчик имеет право с 24 февраля 2023 года частично или полностью снимать средства с компенсируемого вклада.



Напомним, на фоне волатильности на финансовых рынках в 2022 году Нацбанк совместно с правительством заявил о реализации программы защиты тенговых вкладов. Она предусматривает начисление компенсаций по тенговым депозитам казахстанцев в размере 10 процентов от наименьшей суммы на депозите за период с 24 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года. В программе участвуют только депозиты, открытые до 24 февраля 2022 года.