Верховный суд оправдал бизнесмена Куата Султанбекова

Верховный суд отменил приговор в отношении балхашского бизнесмена Куата Султанбекова, который отбывал срок в колонии с 2012 по 2022 год, передает Tengrinews.kz. Информацию подтвердили в пресс-службе Верховного суда.



Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда постановила отменить:



- приговор суда района имени Казыбек би города Караганды от 25 мая 2012 года;

- постановление апелляционной судебной коллегии Карагандинского областного суда от 10 июля 2012 года;

- постановление кассационной судебной коллегии Карагандинского областного суда от 28 августа 2012 года в отношении Султанбекова Куата Муратовича.



Также коллегия постановила прекратить уголовное дело в отношении Султанбекова по статье 251, части 1 Уголовного кодекса (в старой версии Уголовного кодекса "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств") за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения.



В соответствии со статьей 39 УПК за Султанбековым признается право на возмещение ему вреда, причиненного в результате незаконных действий органа, ведущего уголовный процесс.



В постановлении говорится, что Султанбекова задержали 27 января 2012 года на 1073-м километре автодороги Алматы - Екатеринбург. Полицейские заявили, что обнаружили при нем огнестрельное оружие. В момент задержания, а также на протяжении досудебного расследования и в ходе главного судебного разбирательства Султанбеков утверждал, что пистолет с патронами ему подбросили сотрудники полиции.



"В протоколе личного досмотра Султанбекова отмечено, что при досмотре вещей, в которые был одет Султанбеков, с правой стороны на брючном ремне в кобуре черного цвета был обнаружен и изъят предмет, похожий на пистолет черного цвета, из которого был извлечен магазин с восемью патронами. Пистолет был упакован в картонную коробку белого цвета, где расписались понятые, Султанбеков К. М. от подписи отказался. В ходе досмотра производилась видеозапись на видеокамеру Panasonic. Из материалов дела следует, что видеозапись протокола досмотра отсутствует, так как видеокамера находилась в неисправном состоянии", - сообщается в постановлении.



Допрошенные в суде понятые Борисов А. Н. и Ахметов А. М. показали, что Султанбеков сразу стал возмущаться и говорить, что ему подвесили что-то тяжелое на ремень.



"Несмотря на имеющиеся существенные нарушения норм процессуального закона при осмотре вещественных доказательств, суд указал в приговоре факт наличия у Султанбекова кобуры с пистолетом. В соответствии с нормами УПК доказательства, полученные с нарушением закона, признаются не имеющими юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения.



При таких обстоятельствах следует признать, что выводы нижестоящих судов о виновности Султанбекова в незаконном ношении огнестрельного оружия основаны на предположениях. Состоявшиеся судебные акты подлежат отмене, уголовное дело в отношении Султанбекова подлежит прекращению", - пояснили в Верховном суде.



Напомним, Куат Султанбеков отбывал наказание более 10 лет. Он был задержан в конце января 2012 года на шоссе Караганда - Астана по подозрению в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.



В июле прошлого года в пресс-службе Верховного суда сообщили: в результате допросов и негласных следственных действий установлено, что потерпевшие и свидетели ранее оговорили Султанбекова на следствии и в суде. Они показали, что имевшиеся у них телесные повреждения нанесены другими лицами. То есть показания, на основании которых Султанбеков был признан виновным, являлись ложными. Суд прекратил дела в отношении Куата Султанбекова.