В КНБ высказались об обращении Челаха

Заместитель председателя КНБ - директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов высказался об обращении осужденного к пожизненному сроку Владислава Челаха, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В кулуарах Сената журналисты попросили директора Погранслужбы прокомментировать заявление Челаха, который заявил, что собирается рассказать всю правду о том, что случилось на посту "Арканкерген" в 2012 году.



"Комментировать здесь что-то, я думаю, излишне. В тот год, когда это случилось, уголовное дело шло. Думаю, там разобрались в полном объеме. Я не знаю, что он хочет сказать. Уголовное дело шло, следствие прошло в полном объеме, результаты эти доведены до логического конца. А если будут заявления, давайте будем смотреть по ходу, о чем речь идет, потому что я сейчас не представляю, что он может сказать", - сказал Ерлан Алдажуманов.



По его словам, официальная позиция Погранслужбы соответствует позиции следствия и выводам суда.



Напомним, карагандинца Владислава Челаха, служившего пограничником, приговорили к пожизненному сроку в декабре 2012 года. Его признали виновным в убийстве 14 сослуживцев и егеря на временном пограничном посту "Арканкерген" в мае 2012 года. Владислава Челаха обвинили в массовом убийстве. После вынесенного приговора последующие инстанции не изменили решение суда первой инстанции.



Ранее ряд СМИ сообщили, что Владислав Челах якобы заявил о готовности пролить свет на ситуацию с убийством 15 человек на посту "Арканкерген".