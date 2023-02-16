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В КНБ высказались об обращении Челаха

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:06
В КНБ высказались об обращении Челаха
Владислав Челах в зале суда. Архивное фото
Заместитель председателя КНБ - директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов высказался об обращении осужденного к пожизненному сроку Владислава Челаха, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В кулуарах Сената журналисты попросили директора Погранслужбы прокомментировать заявление Челаха, который заявил, что собирается рассказать всю правду о том, что случилось на посту "Арканкерген" в 2012 году.

"Комментировать здесь что-то, я думаю, излишне. В тот год, когда это случилось, уголовное дело шло. Думаю, там разобрались в полном объеме. Я не знаю, что он хочет сказать. Уголовное дело шло, следствие прошло в полном объеме, результаты эти доведены до логического конца. А если будут заявления, давайте будем смотреть по ходу, о чем речь идет, потому что я сейчас не представляю, что он может сказать", - сказал Ерлан Алдажуманов.

По его словам, официальная позиция Погранслужбы соответствует позиции следствия и выводам суда.

Напомним, карагандинца Владислава Челаха, служившего пограничником, приговорили к пожизненному сроку в декабре 2012 года. Его признали виновным в убийстве 14 сослуживцев и егеря на временном пограничном посту "Арканкерген" в мае 2012 года. Владислава Челаха обвинили в массовом убийстве. После вынесенного приговора последующие инстанции не изменили решение суда первой инстанции.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Владислав Челах якобы заявил о готовности пролить свет на ситуацию с убийством 15 человек на посту "Арканкерген".


Источник: Tengrinews.kz
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