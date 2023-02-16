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Зеленский позвонил Токаеву

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:55
Зеленский позвонил Токаеву
Иллюстрация пресс-службы Акорды
Владимир Зеленский позвонил Касым-Жомарту Токаеву, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной", - говорится в сообщении пресс-службы Президента Казахстана.

Отмечается, что Касым-Жомарт Токаев подтвердил позицию Казахстана относительно дипломатического решения вооруженного конфликта между Россией и Украиной на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права.

Ранее Зеленский звонил Токаеву в ноябре 2022 года, чтобы поздравить с убедительной победой на внеочередных выборах.


Источник: Tengrinews.kz
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