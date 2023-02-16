Зеленский позвонил Токаеву

Владимир Зеленский позвонил Касым-Жомарту Токаеву, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



"По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной", - говорится в сообщении пресс-службы Президента Казахстана.



Отмечается, что Касым-Жомарт Токаев подтвердил позицию Казахстана относительно дипломатического решения вооруженного конфликта между Россией и Украиной на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права.



Ранее Зеленский звонил Токаеву в ноябре 2022 года, чтобы поздравить с убедительной победой на внеочередных выборах.