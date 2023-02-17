Легализация авто: 32 тысячи человек получили казахстанские номера

В Министерстве внутренних дел рассказали, сколько автомобилей легализовали в Казахстане по состоянию на 17 февраля, передает Tengrinews.kz.



"Продолжается легализация иностранных автомобилей. На сегодняшний день автомобили 73 748 граждан успешно прошли проверку, их заявки одобрены. Легализовано 32 002 автомобиля", - сообщили в МВД.



Напомним, в Казахстане проходит легализация иностранных авто.



Подать заявку на легализацию можно:



- через портал электронного правительства е-gov.kz;

- через приложения банков второго уровня;

- в центрах обслуживания населения (ЦОНы).



По правилам, автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года, не должен состоять на криминальном учете, должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве. Также автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку. Если авто подлежит легализации, то необходимо уплатить государственные сборы за первичную регистрацию, пошлину за техпаспорт и за государственный номер.



Легализация продлится до 1 июля 2023 года.