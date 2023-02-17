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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Легализация авто: 32 тысячи человек получили казахстанские номера

Просмотров:83 Опубликовано: Сегодня, 12:38
Легализация авто: 32 тысячи человек получили казахстанские номера
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В Министерстве внутренних дел рассказали, сколько автомобилей легализовали в Казахстане по состоянию на 17 февраля, передает Tengrinews.kz.

"Продолжается легализация иностранных автомобилей. На сегодняшний день автомобили 73 748 граждан успешно прошли проверку, их заявки одобрены. Легализовано 32 002 автомобиля", - сообщили в МВД.

Напомним, в Казахстане проходит легализация иностранных авто.

Подать заявку на легализацию можно:

- через портал электронного правительства е-gov.kz;
- через приложения банков второго уровня;
- в центрах обслуживания населения (ЦОНы).

По правилам, автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года, не должен состоять на криминальном учете, должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве. Также автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку. Если авто подлежит легализации, то необходимо уплатить государственные сборы за первичную регистрацию, пошлину за техпаспорт и за государственный номер.

Легализация продлится до 1 июля 2023 года.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Empro
 Dondon (Посетители) Сегодня, 13:13
Интересное определение данного мероприятия, легализация, они что их украли, втихоря переправили через границу по таёжным тропам, как контрабандистов, все официально ввозили, только не для таких целей. А государство дало им возможность такую, какую другим законопослушным гражданам, было не видать как своих ушей.
 
 

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