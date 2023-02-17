Правительство больше не будет финансировать льготное автокредитование

Первый вице-премьер кабмина РК Роман Скляр сообщил, что программа льготного автокредитования достигла своей цели, передает ИА «NewTimes.kz».



«Из бюджета фондирование было 88 млрд тенге «Байтереку» и его структурам на льготное кредитование, 100 млрд тенге было передано из средств утильсбора. Итого 188 млрд находится в обороте, револьверно финансируя эту программу», – сказал Скляр.



Он также отметил, что суммы в 188 млрд пока достаточно для программы.



«Больше мы вкладывать в ближайшее время на увеличение данных оборотных средств не будем. Потому что у нас есть другие более насущные задачи. Программа состоялась», – заявил вице-премьер.



Дальше работу по программе будет продолжать холдинг «Байтерек» со своими дочерними структурами.