Правительство больше не будет финансировать льготное автокредитование

Первый вице-премьер кабмина РК Роман Скляр сообщил, что программа льготного автокредитования достигла своей цели, передает ИА «NewTimes.kz».
«Из бюджета фондирование было 88 млрд тенге «Байтереку» и его структурам на льготное кредитование, 100 млрд тенге было передано из средств утильсбора. Итого 188 млрд находится в обороте, револьверно финансируя эту программу», – сказал Скляр.
Он также отметил, что суммы в 188 млрд пока достаточно для программы.
«Больше мы вкладывать в ближайшее время на увеличение данных оборотных средств не будем. Потому что у нас есть другие более насущные задачи. Программа состоялась», – заявил вице-премьер.
Дальше работу по программе будет продолжать холдинг «Байтерек» со своими дочерними структурами.
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