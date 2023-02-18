В Караганде два автомобиля провалились под асфальт

Два автомобиля провалились под асфальт в центре Караганды. На место ЧП приехали полицейские. Оказалось, оно произошло на месте коммунальной аварии. Теперь коммунальщикам придется возмещать ущерб водителям, сообщает Zakon.kz.Не ожидавшие неприятностей водители двигались по главной улице Бухар-Жырау и едва не провалились под землю. Всему виной – размытая водой дорога, под которой проходят коммуникации. В компании "Караганды су" отмечают, что за день до этого под землей устраняли течь. За собой все закопали. Однако ночью трубу с холодной водой вновь прорвало, сообщает ASTANA TV.Полиция составила на коммунальщиков административный протокол и обязала выплатить ущерб водителям. Сейчас идет оценка поврежденных легковушек, их владельцы от комментариев воздерживаются.Частые аварии на коммунальных сетях в "Караганды су" связывают с промерзанием грунта. Сейчас земля замерзла на 2,5 метра, тогда как рядом на газонах всего на 1,5 метра. Такая разница приводит к сдвигу водопроводных сетей."Ненадлежащее содержание дорог, не обязательно яма. Содержание относится в том числе, лед, который находится там, ведь должны чистку делать, это и камни, и ямы, трещины. Есть много вариантов, где мы все попадаем. Но единицы добиваются", - сказал председатель республиканской Ассоциации потребителей Казахстана Жаслан Айтмаганбетов.