Fly Arystan прокомментировал обвинения о завышении цен на детские билеты

В акиакомпании Fly Arystan прокомментировали обвинения о завышении цен на детские билеты, передает Tengritravel.kz.



"FlyArystan сообщает, что осуществляет свою деятельность в полном соответствии с законодательством РК и действует согласно статье 13 Закона Республики Казахстан "О транспорте в Республике Казахстан", детям от 2 до 12 лет на международных перевозках и от 2 до 15 лет на перевозках внутри Казахстана, осуществляемых перевозчиком Республики Казахстан на воздушном транспорте, предоставляется скидка 50 процентов от обычного тарифа.



В ответ на изложенную информацию в публикации сообщаем, что в настоящее время FlyArystan готовится к обжалованию данного постановления", - сообщили в авиакомпании.



Ранее сообщалось, что авиакомпанию Fly Arystan могут привлечь к ответственности за продажу детских билетов по стоимости взрослых. Об этом заявили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры. Прокуроры обнаружили, что с января по октябрь 2022 года по международным направлениям казахстанский лоукостер перевез свыше 3 тысяч детей по стандартным тарифам.