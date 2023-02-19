Огромный "ледяной айсберг" вырос из-под земли на окраине Караганды

Жительница Караганды засняла на видео огромный ледяной нарост, который вырос прямо из-под земли в районе ТЭЦ-3. С каждым днем ледяная глыба, которую в сети уже прозвали "карагандинский айсберг" или "ледяной сталагмит", только растет, и никто из коммунальных компаний ее не замечает, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.Автор видео сообщила, что проезжает той дорогой довольно часто. И на протяжении последних двух лет в этот месте откуда-то из-под земли бьет вода. Летом там болото, а зимой вот такой огромный ледяной нарост."Хотела бы поднять вопрос о проблеме утечки воды! Не знаю, холодная ли это вода либо отопление, но вот уже два года подряд, без перерыва, льется вода на данном участке! Почему говорю, что уже два года, потому что каждый день еду мимо. Летом там болото, зимой вот такая глыба льда, которая с каждым днем все выше и выше! Ну как так? Есть страны, где люди не могут лишний раз помыться, попить воды, а у нас такое ее количество уходит в никуда! Это страшно! Находится это место напротив ТЭЦ-3, недалеко от развилки в сторону дач по Павлодарской трассе. Думаю, не заметить такое невозможно", - рассказала женщина.В карагандинской коммунальной компании "Караганды Су" заявили, что данный водовод им не принадлежит."На видеообращение горожан, опубликованное 18.02.2023 года по поводу утечки воды в районе развилки на дачи по павлодарской трассе. Сети водопровода ТОО "Караганды Су" в указанной локации отсутствуют. В месте образования "ледяного сталагмита" проходит линия водопровода на город Темиртау в воздушном исполнении, состоит на балансе ТОО "Окжетпес". ТОО "Караганды Су" неоднократно передавало информацию в ТОО "Окжетпес". И сегодня,18 февраля, вновь передали информацию в диспетчерскую службу ТОО "Окжетпес" для принятия мер", - говорится в заявлении компании.