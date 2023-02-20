Житель Шымкента обманом получал данные водителей InDriver и оформлял на них кредиты

Полицейские задержали жителя Шымкента, который обманом получал данные водителей InDriver и оформлял на них займы в микрокредитных организациях. Об этом сообщили на брифинге Министерства внутренних дел, передает Tengrinews.kz.
"Житель Шымкента под предлогом заказа перевозки пассажиров через приложение InDriver обманным путем получал персональные данные водителей - удостоверения личности, фотографии для верификации, а также реквизиты банковских счетов. Затем он оформлял на потерпевших займы в микрокредитных организациях", - сообщили в МВД.
По данным полицейских, в настоящее время доказана его причастность к девяти таким фактам.
В Туркестанской области задержали еще одного мошенника. Он представлялся сотрудником спутникового телевидения, также получал персональные данные граждан и оформлял займы в микрокредитных организациях.
"Он причастен более чем к 30 таким фактам. Для противодействия таким преступлениям, по инициативе МВД ужесточены процедуры оформления онлайн-кредитов посредством биометрии и электронно-цифровой подписи", - отметили в ведомстве.
В МВД проинформировали, что совместно с банками реализуются дополнительные меры по обеспечению сохранности счетов граждан и пресечению оформления нелегитимных кредитов.
"Для пресечения интернет-мошенничеств, совершаемых с подменных номеров, операторами связи проведены технические работы по интеграции антифрод-систем, которая позволяет определять и блокировать подменные номера на этапе поступления звонка казахстанскому абоненту", - заключили в правоохранительном органе.
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