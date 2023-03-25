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Трамадол в Казахстане официально признали наркотиком

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:51
Трамадол в Казахстане официально признали наркотиком
Иллюстративное фото
Теперь продавать его могут только аптеки, имеющие специальное разрешение.

Трамадол в Казахстане внесли в списки наркотических средств. Теперь реализовать его могут только аптеки, имеющие специальное разрешение, сообщает Комитет медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК.

За реализацию лекарственных средств без лицензии предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Правительство внесло изменение в своё постановление №470 "Об утверждении Списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, Сводной таблицы об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте, к небольшим, крупным и особо крупным размерам, Списка заместителей атомов водорода, галогенов и (или) гидроксильных групп в структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ".


Источник: informburo.kz
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