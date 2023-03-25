Трамадол в Казахстане официально признали наркотиком

Теперь продавать его могут только аптеки, имеющие специальное разрешение.



Трамадол в Казахстане внесли в списки наркотических средств. Теперь реализовать его могут только аптеки, имеющие специальное разрешение, сообщает Комитет медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК.



За реализацию лекарственных средств без лицензии предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.



Правительство внесло изменение в своё постановление №470 "Об утверждении Списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, Сводной таблицы об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте, к небольшим, крупным и особо крупным размерам, Списка заместителей атомов водорода, галогенов и (или) гидроксильных групп в структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ".