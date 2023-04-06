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Имам Нурлан: «У казахов не было хиджаба»

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:33
Имам Нурлан: «У казахов не было хиджаба»
Нурлан Байжигитов
Имам отметил, что с каждым годом все больше казахстанцев держат оразу.

Популярный в Тик Токе имам Нурлан Байжигитов рассказал в интервью Динаре Сатжан, как защитить детей от нетрадиционного ислама, передает «Голос народа».

Свободный доступ к любой информации в сетях стал угрозой для подрастающего поколения. Однако имам считает, что уберечь ребенка от радикальных религий должны сами родители.

«Наши родители сами не разговаривают с детьми — это первая ошибка. А во-вторых, если хотят поговорить, то и сами ничего не знают о религии, чтобы говорить о ней. Но ведь возле дома есть мечеть, можно пойти к имаму с ребенком. Ему и задать вопросы, получить ответы, а там уже будет видна заинтересованность ребенка. Мы не уделяем внимания таким вещам, а в интернете в большом количестве информация о нетрадиционных течениях», — рассуждает Байжигитов.

Мужчина уверен, что родителям необходимо следить за контентом, который потребляют дети в интернете.

«Нужно следить за тем, что дети смотрят, с кем общаются, что читают. В наше время муж и жена проверяют только телефоны друг друга, это прямо мечта залезть в переписку и прочитать что там, а до детей дела нет. Откуда развивается педофилия? Потому что родители не следят за своими детьми. В интернете полно таких видео. Например, случай, когда мать едет в автобусе и сидит в телефоне, а рядом дочь стоит 5-6 лет и смотрит непристойные видео, а сзади стоял человек и заснял это», — поделился имам.

Имам ответил на вопрос ведущей о том, правильно ли то, что современные казашки часто надевают хиджаб.

«У казахов не было слова «хиджаб», но сам платок был, был кимешек (традиционный головной убор замужних женщин — прим. редактора). На голове должен быть платок, но закрывать все лицо до глаз в никаб — это не наша традиция. Пусть многим не понравятся эти слова, но в казахских традициях не закрывали лицо. Наши матери носили кимешек и платок, длинные платья с камзолом, украшения в национальном стиле. Думаю, мы должны прийти к этому. А то сейчас одеваются во все черное, черные перчатки, черные очки, черный телефон — это все подражание», — заявил мужчина.

Нурлан Байжигитов признался, что нормально относится к тому, что многие зовут его «Тик Ток имамом» из-за популярности в соцсети.

«Конечно, много тех, кто издевается. Я не обижаюсь на это. Ведь благодаря Тик току столько казахских ребят пришли к традициям и религии. Мне поступает очень много сообщений о том, что благодаря мне они осознали что-то, вернулись или пришли к исламу», — поделился имам.

Также имам отметил увеличение количества казахстанцев, которые держат оразу. Их число растет с каждым годом.


Источник: golos-naroda.kz
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