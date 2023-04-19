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Насколько подорожает газ в Казахстане, рассказал глава Минэнерго

Просмотров:288 Опубликовано: Сегодня, 13:30
Насколько подорожает газ в Казахстане, рассказал глава Минэнерго
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах Кабмина анонсировал рост цен на газ в ближайшее время. В первое время, по его словам, рост идет в 5-10 тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, что будет с ценами на сжиженный газ, так как некоторые эксперты высказывают мнение, что в скором времени Казахстан столкнется с дефицитом.

"Мы вынуждены согласиться с мнением экспертов, они, безусловно, правы. Мы уже сейчас видим такой тренд, связанный с масштабным переоборудованием машин, перехода с бензина и дизеля на использование сжиженного нефтяного газа. Причем его производство в Казахстане существенно ограничено. Вы знаете, мы рынок перекрываем за счет ежегодных обращений к компании ТШО и перенаправления с экспортных потоков на внутренний рынок. То есть этот объем растет, если был небольшой объем, то теперь мы говорим о достаточно существенных объемах – десятках тысяч тонн – только для покрытия внутреннего дефицита", – заявил министр.

Проблема, по его словам, кроется в цене: при себестоимости больше 70 тенге сейчас отпускная цена – 50 тенге. В итоге заведомо компании работают в убыток.

Министр привел для сравнения цены в России – там они, по его данным, в два раза выше, порядка 120 тенге, а в Таджикистане – при переводе на тенге – составляют 177 тенге.

"Там реально рыночная цена. Исходя из мировой практики, для того, чтобы стимулировать (производство. – Прим. ред.) сжиженного газа как автомобильного топлива, у стран, у которых есть избыток производства этого газа, они применяют коэффициент 70% от цены бензина. Тогда это является разумным экономическим механизмом. У нас разрыв существенный, и те автолюбители, которые сейчас переводят автомобили, они должны понимать, что цены, скорее всего, вырастут. (Тому есть. – Прим. ред.) масса факторов экономических, связанных и с дефицитом газа, необходимости импорта в будущем более дорогого или поставки на внутренний рынок по экспортным ценам газа", – перечислил глава Минэнерго.

Он также прокомментировал вопрос о том, насколько может повыситься цена на газ.

"Это компетенция АЗРК. Сейчас цена разнится по регионам. Понятно, первый рост будет незначительный, я думаю 5-10 тенге – не больше, исходя из социальной ситуации. Ну а потом глава государства поручил определить период, за который мы выйдем хотя бы на себестоимость. Если правительство с АЗРК, с депутатами определят период, в течение трех лет мы перейдем на рыночную цену, или в четыре, два года. В течение этого времени, как будут сделаны расчеты, мы эту динамику цен вам предоставим. Первый возможный рост – на 5-10 тенге – может произойти в самое ближайшее время. Это месяц, два, три", – добавил Саткалиев.

Справедливая цена на газ, по его оценке, при себестоимости, которая больше 70 тенге, "хотя бы 5% доходности должно быть свыше себестоимости, чтобы обеспечивать инвестиции и доходность акционеров".


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 4 )

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Vohazab (Посетители) Сегодня, 14:14
Газ за 50 тенге они продают в убыток? Так почему тогда напротив первой станции газ продают за 48 тенге. Хозяин, что вообще альтруист? Мол все продают в убыток, а я еще дешевле могу, а скоро вообще бесплатно отдавать буду! Хватит уже лепёшки в уши толкать!
 
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cas277cas (Посетители) Сегодня, 14:14
Помнится не так давно лепешечка про электронные торги на газ тоже не давала кое кому покоя...и чем все завершилось-все в курсе.если себестоимость попутного газа при добыче нефти 8 тенге,то о каких затратах и неокупаемости может идти опять речь???
 
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Leocat (Посетители) Сегодня, 14:11
Цитата: velldr
Продавайте его иностранцам на столько дорого на сколько сможете. Пусть деньги за газ идут в нашу страну. Любой житель Казахстана этому будет только рад.


Эти деньги будут оседать в карман продавцов, а люди, т.к. будет дефицит либо не получат газа вообще, либо получат его дороже чем иностранцы, т.к. продавцу это будет выгодней (больше лексусов и хат в гринплазах)

Нефть, газ, природные ресурсы, продукты первой необходимости, цветные металлы - должны строго контролироваться государством и конкретными людьми, чьи должности и положение будет зависеть от их компетентности.

Никаких ИП и ТОО там не должно быть и близко.

Других вариантов и выхода нет. Доказано деградирующем тридцатителетием.
 
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velldr (Посетители) Сегодня, 14:00
Господа. Если это очень выгодно - отправлять газ на экспорт, то отправляйте, никто ж вас не останавливает и не препятствует. Продавайте его иностранцам на столько дорого на сколько сможете. Пусть деньги за газ идут в нашу страну. Любой житель Казахстана этому будет только рад.

На полученные от продажи газа за границу средства ремонтируйте существующие мощьности и стройте новые, а также супсидируйте розничные цены на АГЗС для народа.
Какой объем газа уходит за границу и по какой цене ежемесячно?
А какой объём газа вы оставляете нам по "" ГАЗ ЕЛЮ" ежемесячно?

Если спрос на экспорт газа очень высокий, то производите газа больше. Почему не наращивали производство все прошлые годы если спрос такой большой? Это же чей то просчёт, ошибка, упущение. Не исправляйте их за счёт простых людей пожалуйста.

Вы пытаетесь идти по самому лёгкому пути - поднять цены. Эта карусель будет крутится до бесконечности.
 
 

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