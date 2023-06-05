Полицейский грубо оттолкнул иностранку в Алматы

В Алматы сотрудник полиции грубо оттолкнул иностранку, пытавшуюся открыть дверь служебного автомобиля, передает корреспондент Tengrinews.kz.Момент инцидента распространяется в соцсетях и вызвал резонанс среди пользователей. На кадрах видно, как правоохранитель пытается закрыть дверь полицейского авто, однако несколько женщин не дают ему сделать этого. После этого мужчина применяет к одной из них грубую силу. Возмущенные его действиями иностранки потребовали затем адвоката.В городском департаменте полиции сообщили, что уже приступили к разбирательствам."По данному факту начата служебная проверка. Руководством департамента за грубое отношение действиям сотрудника полиции будет дана самая принципиальная оценка", - рассказали в пресс-службе ДП Алматы.