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Что запретят брать с собой в самолёт — в МИИР подготовили список

Просмотров:741 Опубликовано: Сегодня, 14:30
Что запретят брать с собой в самолёт — в МИИР подготовили список
Фото с сайта nashaplaneta.net
В министерстве индустрии и инфраструктурного развития определили перечень опасных веществ и предметов, а также всех видов наркотиков, запрещённых пассажирам к авиаперевозке на гражданских судах. Список того, что нельзя брать с собой в самолёт, опубликован на портале "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.

Документ определяет порядок провоза предметов ручной клади и багажа для исключения проноса на борт гражданских воздушных судов опасных веществ и предметов, которые при перевозке способны причинить вред или создать угрозу для жизни и здоровья людей, безопасности полёта или имущества.

Опасные вещества и предметы, запрещенные к перевозке в ручной клади и багаже:

1. Взрывные и иные смертоносные устройства, взрывчатые вещества и предметы, их содержащие, в том числе: все виды порохов, независимо от количества и упаковки; гранаты, мины и снаряды всех типов; капсюли (пистоны) охотничьи и капсюли-детонаторы; пиротехнические средства, в том числе осветительные ракеты любого вида, включая петарды, бенгальские огни, хлопушки и пистоны для игрушечных пистолетов, посадочные шашки, дымовые патроны (шашки); динамит, тол, аммонал, тротил и другие взрывчатые вещества; капсюли, детонаторы, электродетонаторы, электровоспламенители, детонирующие и огнепроводные шнуры;

2. Радиоактивные вещества;

3. Наркотические вещества в соответствии с Законом Республики Казахстан от 10 июля 1998 года "О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими";

4. Сжатые и сжиженные газы, в том числе газы для бытового пользования, все типы аэрозолей за исключением: лекарственных препаратов – аэрозолей и баллонов с кислородом, используемых в медицинских целях, в пределах объёмов, необходимых для поддержания здоровья пассажира; баллонов с двуокисью углерода для приведения в действие искусственных конечностей (протезов); баллонов с двуокисью углерода для самонадувающихся спасательных жилетов;
Легковоспламеняющиеся жидкости и вещества, в том числе ацетон, бензин, пробы нефтепродуктов, метанол, метиловый эфир, тормозная жидкость, сероуглерод, эфиры и иные легковоспламеняющиеся жидкости, в том числе алкогольные напитки с содержанием алкоголя более 70 процентов по объёму (крепостью 140 процентов);

5. Воспламеняющиеся твёрдые вещества - вещества, которые от действия на них воды, выделяют тепло и горючие газы, что может вызвать самовоспламенение и пожар: калий, натрий, кальций металлический и их сплавы; фосфор белый, жёлтый, красный, иные вещества, относящиеся к категории воспламеняющихся твёрдых веществ; перекиси органические; нитроцеллюлоза коллоидная;

6. Ядовитые и отравляющие вещества: любые ядовитые, сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком или твёрдом состоянии, упакованные в любую тару: бруцин, никотин, стрихнин, тетрагидрофурфуриловый спирт, антифриз, этиленгликоль, ртуть, все соли синильной кислоты и цианистые препараты, циклон, цианплав, мышьяковистый ангидрид и иные сильнодействующие ядовитые и отравляющие вещества;

7. Инфекционно или биологически опасные материалы, вещества и предметы, содержащие их;

8. Едкие и коррозирующие вещества: неорганические кислоты, в том числе соляная, серная, азотная и иные кислоты; фтористо-водородная (плавиковая) кислота и иные сильные кислоты и коррозирующие вещества.

Опасные вещества и предметы, запрещённые к перевозке в ручной клади и в багажном отсеке, доступном для пассажиров:

1. Все виды огнестрельного оружия (боевого ручного стрелкового; гражданского и служебного), оружие, действие которого основано на использовании электрической энергии, радиоактивных излучений и биологических факторов; метательное, электрическое, механическое оружие, в том числе огнестрельное оружие с нарезным стволом, гладкоствольное, комбинированное, бесствольное, газовое, пневматическое сигнальное и учебное оружие, детали огнестрельного оружия (за исключением телескопических прицельных устройств и прицелов); оружие, имеющее форму, имитирующую другие предметы, а также промышленные пистолеты для крепежа, луки, арбалеты, гарпунные ружья и ружья для подводной охоты, зажигалки в виде огнестрельного оружия, сигнальные ракетницы, стартовые пистолеты, устройства временного поражения, шокового и электропоражающего действия, рогатки, а также все копии и предметы, имитирующие вышеуказанные (в том числе в виде игрушек);

2. Колющее и режущее оружие, предметы ударно-дробящего действия и заостренные предметы, а также предметы их имитирующие: шашки, сабли, тесаки, ятаганы, палаши, мечи, мачете, шпаги, штыки, кинжалы, кортики, стилеты, кастеты, кистени, иное клинковое оружие и любые виды ножей – в том числе технические и хозяйственно-бытовые, топоры, стрелы и стреловидные поражающие элементы, в том числе звёздочки для метания, кошки, гарпуны, ледорубы, трости с заостренными металлическими концами, коньки, ножи, скальпели, опасные бритвы, ножницы с лезвиями длиной более трёх сантиметров (ножницы с тупыми или закруглёнными концами с длиной лезвий менее трёх сантиметров к перевозке допускаются), лыжные палки и палки для ходьбы/пешего туризма, иные колющие и режущие предметы бытового и производственного назначения, в том числе предметы, изготовленные из любого материала, достаточно прочного для использования в качестве потенциального оружия, а также копии и предметы их имитирующие (в том числе в виде игрушек). Предметы, которые могут быть использованы для нападения на пассажиров и членов экипажа, в том числе: слесарно-токарные и рабочие инструменты, которые могут быть использованы в качестве колющего или режущего предмета, такие как, дрели и свёрла, все виды пил, отвёртки, монтировки, молотки, плоскогубцы, гаечные/рычажные ключи, паяльное оборудование;

3. Боеприпасы к огнестрельному и газовому оружию, в том числе патроны боевые, светозвуковые, травматического действия, холостые, снаряженные охотничьи патроны;

4. Предметы с затупленными концами: биты для игры в бейсбол, софтбол, крокет, поло; кии для игры в бильярд, снукер и пул; все виды дубинок (твёрдые или гибкие) и средств рукопашного боя; удилища; клюшки для игры в гольф и в иные спортивные игры; весла, в том числе для байдарок и каноэ, скейтборды;

5. Сухой лёд; стимуляторы сердечных мышц или другие устройства на радиоактивных изотопах и радиоактивных фармацевтических препаратов, содержащихся в теле человека; кресло–каталки для перевозки больных или другие подвижные средства, содержащие аккумуляторные батареи; щипцы для завивки волос, содержащие газ и газовые дозаправочные элементы к ним; ртутные барометры или термометры, медицинские или клинические термометры в соответствии с ограничениями, определяемыми Дополнением "А" к добавлению 12 "Обзор порядка перевозки опасных грузов по воздуху" Руководства по авиационной безопасности Doc 8973, ИКАО.

Опасные вещества и предметы, запрещённые к перевозке в ручной клади: жидкости в контейнерах ёмкостью более 100 миллиметров.

Исключение по перевозке имеют лекарственные препараты, детское питание и специальные диетические потребности в количестве, необходимом на время полёта, а также жидкости, приобретённые в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту или на борту воздушного судна, упакованные в надёжно запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, обеспечивающий визуальную идентификацию доступа к содержимому пакета в течение полёта (чек на приобретённый товар), на котором имеется достоверное подтверждение того, что эта покупка произведена в аэропортовых магазинах беспошлинной торговли или на борту воздушного судна в день (дни) поездки.

Также в самолёты запрещено проносить вещества и жидкости неизвестного состава, не имеющие заводской упаковки, соответствующего технического паспорта и сертификата.


Источник: baigenews.kz
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Комментарии ( 1 )

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jokerok (Посетители) Сегодня, 14:49
Да так то и карандашом можно убить.

жидкости в контейнерах ёмкостью более 100 миллиметров.

Сосульки чтоли.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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