Почему нельзя писать петиции с требованием снять с должности акима или министра

Процедуры избрания госслужащих уже предполагают прямое или косвенное вовлечение общественности, сообщает informburo.kz со ссылкой на Мининформации.



У населения есть множество возможностей повлиять на назначение или снятие с должности членов парламента и правительства, поэтому подавать онлайн-петиции на этому вопросу нет необходимости, сообщил председатель комитета по делам гражданского общества Мининформации Мадияр Кожахмет.



В законопроекте об общественном контроле, предусматривающим создание официального сайта для подачи петиций, обозначен список вопросов, которые не могут быть предметом петиций. В их числе – назначения и избрания на должность, освобождения от должности лиц, относящиеся к ведению президента, палат парламента и правительства РК. Со всеми запрещёнными темами можно ознакомиться здесь.



По словам Мадияра Кожахмета, в Казахстане уже утверждены нормативные процедуры по назначению и снятию с должностей госслужащих, которые также предполагают вовлечение общественности. Он отметил, что граждане уже могут избирать акимов сельских округов и акимов районов, а также депутатов маслихатов и парламента.



"Эти механизмы предполагают вовлечение общественности, они более эффективно действуют в этом направлении. Так как эти инструменты неактуальны, мы посчитали необходимым не включать назначение и снятие с должностей в перечень тех вопросов, которые рассматриваются в рамках петиций. Назначение членов правительства происходит с участием партий, победивших на выборах депутатов мажилиса, что косвенно предполагает прямое взаимодействие с населением в этом вопросе", – заявил глава комитета по делам гражданского общества на пресс-конференции партии Amanat.



Мажилисмен Едил Жанбыршин добавил, что у депутатов есть право выразить вотум недоверия правительству и акиматам в случае ненадлежащего исполнения обязанностей. Он отметил, что остальные запрещённые темы связаны с национальной безопасностью страны.



"Например, по границам, по территориальной целостности, по государственному языку. Завтра некоторые граждане могут воспользоваться этим и нарушить политическую ситуацию в стране, начать какие-то сепаратистские движения. Поэтому такие геополитические вопросы мы ограничили, в том числе по чрезвычайной ситуации в стране. Завтра если вдруг будет какая-то ситуация в стране, как январские события, тогда через петицию могут потребовать снять режим ЧС", – подчеркнул Едил Жанбыршин.