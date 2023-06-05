Похитил и увез в другое село: девочку спасла прохожая в Алматинской области

В Алматинской области неизвестный похитил девочку и увез ее в другое село, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В соцсетях распространяется видео
, на котором женщина снимает на камеру маленькую девочку и мужчину. Последний говорит, что гуляет вместе со своей дочерью, однако ребенок в слезах заявляет, что это не ее отец. После этого неизвестный, представившийся до этого Русланом, спешно покидает место беседы, оставляя плачущую школьницу вместе с женщиной.
В этой связи издание обратилось за комментариями в правоохранительные органы. Ответ предоставили в прокуратуре Алматинской области. Как сообщили в надзорном органе, инцидент произошел утром 4 июня в селе Жибек жолы Карасайского района. Мужчина на видео уже установлен, им оказался 36-летний житель Жаркента.
"Гражданин Р., 1987 года рождения, около 10:00 часов забрал несовершеннолетнюю девочку из села Фабричный Жамбылского района и привез в село Жибек жолы Карасайского района. Девочка попросила помощи у прохожей женщины, которая сообщила в полицию Карасайского района.
После поступившего вызова около 11:20 подозреваемый был задержан. В настоящее время дело передано по территориальности в Управление полиции Жамбылского района. Данный факт находится на контроле у прокуратуры района", - заявили в ведомстве.
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