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Похитил и увез в другое село: девочку спасла прохожая в Алматинской области

Просмотров:299 Опубликовано: Сегодня, 16:11
Похитил и увез в другое село: девочку спасла прохожая в Алматинской области
Кадр с видео
В Алматинской области неизвестный похитил девочку и увез ее в другое село, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В соцсетях распространяется видео, на котором женщина снимает на камеру маленькую девочку и мужчину. Последний говорит, что гуляет вместе со своей дочерью, однако ребенок в слезах заявляет, что это не ее отец. После этого неизвестный, представившийся до этого Русланом, спешно покидает место беседы, оставляя плачущую школьницу вместе с женщиной.

В этой связи издание обратилось за комментариями в правоохранительные органы. Ответ предоставили в прокуратуре Алматинской области. Как сообщили в надзорном органе, инцидент произошел утром 4 июня в селе Жибек жолы Карасайского района. Мужчина на видео уже установлен, им оказался 36-летний житель Жаркента.

"Гражданин Р., 1987 года рождения, около 10:00 часов забрал несовершеннолетнюю девочку из села Фабричный Жамбылского района и привез в село Жибек жолы Карасайского района. Девочка попросила помощи у прохожей женщины, которая сообщила в полицию Карасайского района.

После поступившего вызова около 11:20 подозреваемый был задержан. В настоящее время дело передано по территориальности в Управление полиции Жамбылского района. Данный факт находится на контроле у прокуратуры района", - заявили в ведомстве.


Источник: tengrinews.kz
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