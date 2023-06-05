Полицейский попал на видео, спасая тонущего в Кызылординской области

Полицейский спас тонущего человека в Кызылординской области, передает Tengrinews.kz.В соцсетях появилось видео, как сотрудник полиции тащит из воды тонущего человека. На берегу ему помогает коллега.В пресс-службе МВД сообщили, что инцидент произошел 5 июня в 11:30. Начальник отделения местной полицейской службы Жалагашского РОП Ержан Абдраманов и старший инспектор группы патрульной полиции Ернур Өтеш производили объезд территории. Внезапно перед машиной выбежал местный житель и сообщил, что в канале "Северный" в населенном пункте Бухарбай батыр тонет человек."Сотрудники полиции действовали оперативно и слаженно. Абдраманов, не задумываясь, бросился в воду. Проплыв около десяти метров, он вытащил тонущего на берег и оказал ему первую помощь", - сообщили в полиции.Установлено, что местный житель вышел на обочину канала и по неосторожности упал в воду. Он оказался студентом одного из вузов Кызылорды.