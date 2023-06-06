Задержана организатор сети "элитных эскортниц" в Алматы

МВД заявило о выявлении закрытых социальных сетей, через которые в Алматы организовывались приватные секс-вечеринки с участием девушек модельной внешности, оказывающих интимные и эскорт-услуги для состоятельных мужчин, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.Как сообщается, сотрудниками департамента по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с УБОП ДП на транспорте установлена и задержана организатор и администратор данных социальных сетей – 25-летняя алматинка.По данным органов, она осуществляла подбор девушек модельной внешности, готовых оказывать сексуальные услуги за деньги, а также поиск богатых клиентов. Девушкам она обещала перспективу найти "спонсоров", завести нужные знакомства, увидеть мир и легко устроить свою судьбу."Вступление в группу стоило 300 долларов США, при этом за проявленную неактивность каждую неделю производилось удаление из группы. За оказанное сводничество фигурантка забирала 40 процентов из полученных от клиента денег, остальное получала девушка, оказавшая интимную услугу. Стоимость "встречи" варьировалась от 500 тысяч тенге за один час", - рассказали в МВД.По данным правоохранителей, обороты денежных средств задержанной за 2022 год составили свыше 209 миллионов тенге."Организатор секс-бизнеса тщательно замаскировала свою деятельность в интернете, где она имела широкую аудиторию в более чем 100 тысяч подписчиков в Instagram, позиционируя себя как успешную модель и блогера, с выставлением публикаций о дорогих подарках в виде автомашин, ювелирных изделий, посещении элитных ночных клубов и ресторанов Алматы, а также неоднократных поездках на зарубежные курорты, при этом официального места работы она не имела", - добавили в МВД.В результате обысков у подозреваемой изъят ежедневник с записями по криминальному "бизнесу", документы на новое и приобретаемое недвижимое имущество, карманное зеркало с остатками порошкообразного вещества белого цвета, скрученные денежные купюры, предположительно, предназначенные для вдыхания наркотических средств, автомашины марки Lexus ES 250 и Toyota Camry 70, а также обнаружено синтетическое наркотическое вещество "мефедрон" весом 1,72 грамма.Кроме того, доставлены в полицию так называемые элитные эскортницы, состоящие в данных закрытых группах для занятия проституцией.По согласованию с прокуратурой по данным фактам начато досудебное расследование по статье 309 УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество" и статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Подозреваемая водворена в ИВС. В настоящее время ей грозит наказание с лишением свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.Досудебное расследование продолжается.