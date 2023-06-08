Алтай Кульгинов покинул пост заместителя премьера

Алтай Кульгинов покинул пост заместителя премьер-министра, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



"Указом Главы государства Кульгинов Алтай Сейдирович освобожден от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан", - говорится в сообщении.



Алтай Кульгинов родился в 1978 году. Окончил Международный казахско-турецкий университет имени Ясави, Академию государственного управления при Президенте и Британский университет Абердин по Президентской международной образовательной программе "Болашак". Магистр государственного и местного управления, магистр международного коммерческого права. Трудовую деятельность начал в прокуратуре в 2001 году главным специалистом, исполняющим обязанности в отделе кадровой работы Ц(Д)ПСиИ.



Работал на различных должностях в Министерстве юстиции, Агентстве по государственной службе и Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.



С 2008 по 2010 год работал в частном секторе. С 2010 года по 2012 год - государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.



С 2013 года стал акимом города Уральска, затем с 2016 года - акимом Западно-Казахстанской области.



С 13 июня 2019 года по 8 декабря 2022 года занимал пост акима столицы.