92 штрафа "собрал" Audi с российскими номерами в Алматы

Водитель Audi, нарушивший ПДД на сумму свыше двух миллионов тенге, задержан в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Речь идет о транспортном средстве, зарегистрированном в РФ. Согласно сведениям автоматизированных программных комплексов, водитель Audi за непродолжительное время 92 раза нарушил ПДД. Общая сумма штрафа составила 2 миллиона 289 тысяч 306 тенге.



"Все указанные нарушения были зафиксированы видеосистемами города. Чаще всего горе-водитель нарушал скоростной режим. Вычислить и задержать его удалось с помощью автоматизированной системы "Қорғау - Опасный водитель". Как ранее сообщалось, полиция Алматы проводит целенаправленную работу по выявлению и привлечению к ответственности водителей транспортных средств, использующих подложные государственные номерные знаки, устанавливающих на автомашины устройства подачи специальных сигналов, лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и имеющих неуплаченные штрафы. Другими словами, опасных водителей. С начала года комплекс "Қорғау" на дорогах мегаполиса выявил 3 501 правонарушение", - рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Ержан Узабаев.







По его словам, накануне на дорогах Алматы были задержаны еще две автомашины с иностранным учетом, водители которых допустили правонарушения на сумму не менее 800 тысяч тенге каждый. Их автотранспорт тоже водворен на специализированную штрафную стоянку.