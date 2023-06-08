Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 08 Июня
+21...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.65 KZT
  • €1 = 477.65 KZT
  • 1 RUB = 5.49 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

92 штрафа "собрал" Audi с российскими номерами в Алматы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:57
92 штрафа "собрал" Audi с российскими номерами в Алматы
Фото с сайта tengrinews.kz
Водитель Audi, нарушивший ПДД на сумму свыше двух миллионов тенге, задержан в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Речь идет о транспортном средстве, зарегистрированном в РФ. Согласно сведениям автоматизированных программных комплексов, водитель Audi за непродолжительное время 92 раза нарушил ПДД. Общая сумма штрафа составила 2 миллиона 289 тысяч 306 тенге.

"Все указанные нарушения были зафиксированы видеосистемами города. Чаще всего горе-водитель нарушал скоростной режим. Вычислить и задержать его удалось с помощью автоматизированной системы "Қорғау - Опасный водитель". Как ранее сообщалось, полиция Алматы проводит целенаправленную работу по выявлению и привлечению к ответственности водителей транспортных средств, использующих подложные государственные номерные знаки, устанавливающих на автомашины устройства подачи специальных сигналов, лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и имеющих неуплаченные штрафы. Другими словами, опасных водителей. С начала года комплекс "Қорғау" на дорогах мегаполиса выявил 3 501 правонарушение", - рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Ержан Узабаев.



По его словам, накануне на дорогах Алматы были задержаны еще две автомашины с иностранным учетом, водители которых допустили правонарушения на сумму не менее 800 тысяч тенге каждый. Их автотранспорт тоже водворен на специализированную штрафную стоянку.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика