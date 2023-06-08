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Названа средняя зарплата на предприятиях в Казахстане

Просмотров:234 Опубликовано: Сегодня, 13:01
Названа средняя зарплата на предприятиях в Казахстане
Фото с сайта Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, согласно отчетам предприятий по итогам 2022 года средняя заработная плата составила 310 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

По сравнению с 2021 годом размер средней заработной платы увеличился в номинальном выражении на 23,8%, в реальном выражении – на 7,6%.

Наибольший рост среднемесячной заработной платы по сравнению с 2021 годом отмечен в строительстве – на 38,6%, в транспорте и складировании – на 32,4%, в сфере предоставлении услуг по проживанию и питанию – на 32,2%.

Наименьший рост отмечен в здравоохранении и социальном обслуживании населения 9,8%, что обусловлено ковидными доплатами в 2021 году.

Также в Бюро национальной статистики назвали данные по размерам заработных плат по 9 укрупненным группам занятий, в которые входят руководители, специалисты, служащие, фермеры, рабочие, неквалифицированные рабочие.

Так, по итогам 2022 года наибольший размер средней заработной платы среди укрупненных групп наблюдался у руководителей, наименьший – у неквалифицированных рабочих. В частности, оплата труда топ-менеджмента в прошлом году в среднем составила 534 тыс. тенге, а неквалифицированного персонала – 129 тыс. тенге, разница составила в 4,1 раза.

Вместе с тем в 7,2 раза отличалась оплата труда руководящего состава и неквалифицированного персонала в сфере финансов и страховой деятельности (1149 тыс. и 159 тыс. тенге, соответственно).

Также большое отличие в оплате труда между этими двумя группами наблюдается в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – в 6,3 раза, деятельности в области административного и вспомогательного обслуживания – в 5,3 раза.

По данным Бюро нацстатистики, в 2022 году медианная зарплата составила 204 тыс. тенге, то есть половина рабочих получила меньше этой суммы, другая – больше. Медианная заработная плата обозначает центр всех начисляемых размеров заработных плат.

При этом модальная заработная плата составила 68 тыс. тенге – это наиболее часто встречающаяся заработная плата в 2022 году.

Как отмечается, размеры заработных плат указаны с учетом всех видов отчислений.


Источник: Zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Sportikus
 Lite (Посетители) Сегодня, 15:48
Модальная, медиальная, средняя, в реальном выражении. Сколько слов придумано для того что бы народ дурачить.

По факту за 10 лет зарплата выросла процентов на 50, а продукты подорожали в 3-4 раза.

Очень надеюсь что статисты будут отвечать вместе с чиновниками. И если кто то думает, что, мол прокатит - подумайте хорошенько, посмотрите на примеры ещё совсем недавних "небожителей", которым теперь 18 лет под нарами мыть пол. А ведь они тоже думали что можно дурачить народ годами и ничего не будет ;)
 
 

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