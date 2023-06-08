Названа средняя зарплата на предприятиях в Казахстане

По данным Бюро национальной статистики, согласно отчетам предприятий по итогам 2022 года средняя заработная плата составила 310 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.



По сравнению с 2021 годом размер средней заработной платы увеличился в номинальном выражении на 23,8%, в реальном выражении – на 7,6%.



Наибольший рост среднемесячной заработной платы по сравнению с 2021 годом отмечен в строительстве – на 38,6%, в транспорте и складировании – на 32,4%, в сфере предоставлении услуг по проживанию и питанию – на 32,2%.



Наименьший рост отмечен в здравоохранении и социальном обслуживании населения 9,8%, что обусловлено ковидными доплатами в 2021 году.



Также в Бюро национальной статистики назвали данные по размерам заработных плат по 9 укрупненным группам занятий, в которые входят руководители, специалисты, служащие, фермеры, рабочие, неквалифицированные рабочие.



Так, по итогам 2022 года наибольший размер средней заработной платы среди укрупненных групп наблюдался у руководителей, наименьший – у неквалифицированных рабочих. В частности, оплата труда топ-менеджмента в прошлом году в среднем составила 534 тыс. тенге, а неквалифицированного персонала – 129 тыс. тенге, разница составила в 4,1 раза.



Вместе с тем в 7,2 раза отличалась оплата труда руководящего состава и неквалифицированного персонала в сфере финансов и страховой деятельности (1149 тыс. и 159 тыс. тенге, соответственно).



Также большое отличие в оплате труда между этими двумя группами наблюдается в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – в 6,3 раза, деятельности в области административного и вспомогательного обслуживания – в 5,3 раза.



По данным Бюро нацстатистики, в 2022 году медианная зарплата составила 204 тыс. тенге, то есть половина рабочих получила меньше этой суммы, другая – больше. Медианная заработная плата обозначает центр всех начисляемых размеров заработных плат.



При этом модальная заработная плата составила 68 тыс. тенге – это наиболее часто встречающаяся заработная плата в 2022 году.



Как отмечается, размеры заработных плат указаны с учетом всех видов отчислений.