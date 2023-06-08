Правда ли, что студентам перестанут выплачивать стипендии летом, ответили в министерстве

В мессенджерах рассылается сообщение о том, что в Казахстане студентов лишат стипендий на лето, якобы согласно поправкам в постановление правительства. В Министерстве науки и высшего образования ответили на эту информацию, передает Stopfake.kz.



В сообщении говорится, что казахстанские студенты не будут получать стипендии в летние месяцы. Отмечается, что это якобы связано с изменениями, внесенными в постановление правительства "Об утверждении правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий".



В Министерстве науки и высшего образования РК сообщили фактчекерам, что распространяемая информация не соответствует действительности. Подобных изменений в постановление не вносили.



"Согласно постановлению правительства РК 116 от 7 февраля 2008 года, министерство направляет деньги на счета студентов в июле сразу за два месяца: июль и август", – сообщили в пресс-службе ведомства.



Напомним, в январе в Министерстве науки и высшего образования РК сообщили, что планируют в два раза увеличить стипендии казахстанских студентов до 2025 года.



А в марте стало известно, что с 1 сентября в Казахстане хотят повысить стипендии студентам, учащимся в колледжах и училищах. Так, стипендии планируется увеличить следующим образом:



- студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям – с 21 787 тенге до 32 681 тенге;



- студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования – с 20 948 тенге до 31 422 тенге.



Другими словами, стипендии студентов колледжей и техникумов предлагается увеличить более чем на 10 тыс. тенге.