Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 08 Июня
+21...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.65 KZT
  • €1 = 477.65 KZT
  • 1 RUB = 5.49 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Правда ли, что студентам перестанут выплачивать стипендии летом, ответили в министерстве

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:58
Правда ли, что студентам перестанут выплачивать стипендии летом, ответили в министерстве
Фото: astana1life.kz
В мессенджерах рассылается сообщение о том, что в Казахстане студентов лишат стипендий на лето, якобы согласно поправкам в постановление правительства. В Министерстве науки и высшего образования ответили на эту информацию, передает Stopfake.kz.

В сообщении говорится, что казахстанские студенты не будут получать стипендии в летние месяцы. Отмечается, что это якобы связано с изменениями, внесенными в постановление правительства "Об утверждении правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий".

В Министерстве науки и высшего образования РК сообщили фактчекерам, что распространяемая информация не соответствует действительности. Подобных изменений в постановление не вносили.

"Согласно постановлению правительства РК 116 от 7 февраля 2008 года, министерство направляет деньги на счета студентов в июле сразу за два месяца: июль и август", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в январе в Министерстве науки и высшего образования РК сообщили, что планируют в два раза увеличить стипендии казахстанских студентов до 2025 года.

А в марте стало известно, что с 1 сентября в Казахстане хотят повысить стипендии студентам, учащимся в колледжах и училищах. Так, стипендии планируется увеличить следующим образом:

- студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям – с 21 787 тенге до 32 681 тенге;

- студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования – с 20 948 тенге до 31 422 тенге.

Другими словами, стипендии студентов колледжей и техникумов предлагается увеличить более чем на 10 тыс. тенге.


Источник: nur.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика