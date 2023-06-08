Пороговые баллы ЕНТ для поступления в вузы Казахстана озвучили в Миннауки

Национальный центр тестирования МНВО РК опубликовал пороговые баллы ЕНТ для поступления в отечественные вузы на 2023-2024 учебный год, передаёт BaigeNews.kz.



Пороговые баллы, установленные министерством, в этом году не изменились.



Для поступления на направления "Право" и "Педагогические науки" необходимо набрать не менее 75 баллов, "Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)" – не менее 70 баллов, "Сельское хозяйство и биоресурсы", "Ветеринария" − не менее 60 баллов; для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов. А по каждому предмету нужно набрать не менее пяти баллов.



С 2019 года в рамках академической свободы вузы имеют право устанавливать собственные пороговые баллы ЕНТ для приёма на обучение как на платной основе, так и на грант.



"Предположим, выпускник желает стать учителем математики. Он хочет подать документы на конкурс грантов или на платное отделение ЕНУ с 80 баллами, набранными на ЕНТ. Пороговый балл на "Педагогические науки" не менее 75 баллов, а в национальные вузы – не менее 65 баллов. Вроде, набранного балла хватает для поступления. Однако он узнает, что пороговый балл ЕНТ для этой специальности в этом университете начинается с 90 баллов. Следовательно, ему необходимо искать другой университет, в котором пороговые баллы ниже 80. Поэтому, прежде чем подавать документы на обучение, абитуриенты должны знать пороговые баллы вузов", - отметил директор НЦТ Руслан Емелбаев.



Список вузов, в которых будет размещён государственный образовательный заказ на 2023-2024 учебный год, будет опубликован позже.