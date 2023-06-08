Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 08 Июня
+21...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 444.85 KZT
  • €1 = 477.19 KZT
  • 1 RUB = 5.42 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Пороговые баллы ЕНТ для поступления в вузы Казахстана озвучили в Миннауки

Просмотров:366 Опубликовано: Сегодня, 19:59
Пороговые баллы ЕНТ для поступления в вузы Казахстана озвучили в Миннауки

Фото: time.kz
Национальный центр тестирования МНВО РК опубликовал пороговые баллы ЕНТ для поступления в отечественные вузы на 2023-2024 учебный год, передаёт BaigeNews.kz.

Пороговые баллы, установленные министерством, в этом году не изменились.

Для поступления на направления "Право" и "Педагогические науки" необходимо набрать не менее 75 баллов, "Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)" – не менее 70 баллов, "Сельское хозяйство и биоресурсы", "Ветеринария" − не менее 60 баллов; для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов. А по каждому предмету нужно набрать не менее пяти баллов.

С 2019 года в рамках академической свободы вузы имеют право устанавливать собственные пороговые баллы ЕНТ для приёма на обучение как на платной основе, так и на грант.

"Предположим, выпускник желает стать учителем математики. Он хочет подать документы на конкурс грантов или на платное отделение ЕНУ с 80 баллами, набранными на ЕНТ. Пороговый балл на "Педагогические науки" не менее 75 баллов, а в национальные вузы – не менее 65 баллов. Вроде, набранного балла хватает для поступления. Однако он узнает, что пороговый балл ЕНТ для этой специальности в этом университете начинается с 90 баллов. Следовательно, ему необходимо искать другой университет, в котором пороговые баллы ниже 80. Поэтому, прежде чем подавать документы на обучение, абитуриенты должны знать пороговые баллы вузов", - отметил директор НЦТ Руслан Емелбаев.

Список вузов, в которых будет размещён государственный образовательный заказ на 2023-2024 учебный год, будет опубликован позже.


Источник: baigenews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика