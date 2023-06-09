Кто будет получать новые пенсионные выплаты в Казахстане

Со следующего года в Казахстане начнет внедряться обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР). Кто будет получать новые выплаты за счет ОПВР и в каком размере, сообщает NUR.KZ.



О введении дополнительного пенсионного взноса в Казахстане было объявлено еще более двух лет назад. Оно было запланировано в рамках "Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года".



В дальнейшем, в то время как в правительстве обсуждали, изменяли и утверждали правила уплаты ОПВР, бизнес-сообщество активно сопротивлялось новшествам, утверждая это вынудит казахстанские компании работать "всерую".



Тем не менее в конце прошлого года новый пенсионный взнос окончательно утвердили. Его поэтапное введение планировалось с 2023 года. Но сразу после принятия закона в него было решено внести правки, отложив нововведение до 2024 года.



Порядок уплаты обязательных пенсионных взносов работодателя и права на сформированные за счет них выплаты между тем описаны в Социальном кодексе РК, который вступит в силу 1 июля 2023 года. Рассмотрим их подробнее.



Сколько будут платить работодатели



В законе написано, что ОПВР, в отличие от основного обязательного пенсионного взноса (ОПВ), работодатель будет уплачивать собственными средствами. Пополнять он будет условный пенсионный счет сотрудника.



Размер взноса в 2024 году составит 1,5% от зарплаты работника, в 2025 он вырастет до 2,5%, в 2026 – до 3,5%, в 2027 – до 4,5%, а с 2028 года взнос будет равен 5%.



При этом месячный доход, принимаемый для исчисления ОПВР, не должен быть менее одной минимальной зарплаты (70 тысяч тенге в 2023 году) и более 50 минимальных зарплат (3,5 миллиона тенге).



Отметим, что сформированные таким образом накопления не будут являться собственностью ни плательщика, ни вкладчика ЕНПФ. То есть их нельзя будет унаследовать, забрать при переезде из страны, использовать на жилье и так далее.



За счет ОПВР гражданин, на имя которого они уплачивались, сможет оформить только пенсионные выплаты по возрасту или по инвалидности. А неиспользованные накопления с условного счета отправятся в резервные фонды.



К слову о выплатах, назначаться они будут не всем.



Кто сможет получать новые пенсионные выплаты



На пенсионные выплаты за счет ОПВР будут претендовать только те вкладчики, на условные счета которых данные платежи будут перечисляться в совокупности не менее пяти лет.



При этом обязательные пенсионные взносы работодателя будут уплачиваться только за лиц, родившихся с 1 января 1975 года. То есть за работников, рожденных раньше этой даты, ОПВР работодатели не будут уплачивать. И они, соответственно, не смогут в будущем оформить дополнительную пенсионную выплату.



Какого размера будут новые пенсионные выплаты



Размер новой пенсионной выплаты, как и остальных, будет определяться в соответствии с установленной законом методикой. На данный момент в нее еще не внесены изменения, и о пенсии за счет взносов работодателя пока ничего не сказано.



Но в Социальном кодексе указано, что ее ежемесячный размер не будет больше двух прожиточных минимумов (ПМ), установленных на соответствующий финансовый год.



На данный момент это 81 134 тенге. Но с учетом того, что ПМ и другие расчетные показатели ежегодно увеличиваются, даже для первых получателей максимальные выплаты, наверняка, будут значительно больше.



О минимальных размерах в кодексе информации нет. Но там также сказано, что вкладчик будет получать выплаты за счет ОПВР пожизненно, несмотря на сумму, которую накопит на условном счете.



Напомним, что пенсия из ЕНПФ, которую казахстанцы получают за счет обязательных пенсионных взносов, удержанных с их доходов, выплачивается до исчерпания накоплений. Но пенсионеры продолжают получать государственную пенсию.



При этом в дальнейшем казахстанцы смогут претендовать на все действующие выплаты из ЕНПФ и на пенсию за счет государственного бюджета. Правда, солидарная составляющая последней с каждым годом становится все меньше.



На ее смену и придет новая пенсионная выплата, которую будут получать казахстанцы, родившиеся с 1 января 1975 года.