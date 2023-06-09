С 1 июля 2023 года в Казахстане подорожают сигареты

Приказом заместителя премьер-министра – министра финансов от 6 июня 2023 года внесены поправки в приказ "Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком", сообщает Zakon.kz.



Приказом утверждены минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком в размере:



- 710 тенге с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно;

- 770 тенге с 1 января 2024 года.



В настоящее время минимальная розничная цена табачных изделий составляет 650 тенге.



Приказ вводится в действие 1 июля 2023 года.