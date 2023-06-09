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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

С 1 июля 2023 года в Казахстане подорожают сигареты

Просмотров:376 Опубликовано: Сегодня, 10:14
С 1 июля 2023 года в Казахстане подорожают сигареты
Фото: iz.ru
Приказом заместителя премьер-министра – министра финансов от 6 июня 2023 года внесены поправки в приказ "Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком", сообщает Zakon.kz.

Приказом утверждены минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком в размере:

- 710 тенге с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно;
- 770 тенге с 1 января 2024 года.

В настоящее время минимальная розничная цена табачных изделий составляет 650 тенге.

Приказ вводится в действие 1 июля 2023 года.


Источник: Zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Альфарий
  • OpenSuser
  • шевченко
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  • Ютюз
 Tor1m (Посетители) Сегодня, 10:19
Надо сразу в три раза поднять,но не делают, потому как это бизнес,и многие на этом поднимают баблосы, вот и держать массу "наркоманов" на крючке до самой старости...
 
 

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