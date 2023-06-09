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Новую методику определения минимальной зарплаты разработали в Казахстане

Просмотров:66 Опубликовано: Сегодня, 11:12
Новую методику определения минимальной зарплаты разработали в Казахстане
Фото: GOV.KZ
В Казахстане разработали новую методику определения минимальной заработной платы (МЗП). О том, в чем заключается ее особенность, сообщает NUR.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

На данный момент в Казахстане размер минимальной зарплаты ежегодно устанавливается законом "О республиканском бюджете". С 2008 по 2018 годы он привязывался к уровню прожиточного минимума и ежегодно пересчитывался с учетом инфляции.

В 2019 году МЗП была увеличена в 1,5 раза – с 28 284 до 42 500 тенге, а в 2023 году этот показатель вырос до целых 70 тыс. тенге. Все эти повышения проводились по собственной методике, которая действует в стране.

Однако в скором времени все должно измениться. Минтруда и Всемирный банк подготовили проект новой методики определения размера минимальной заработной платы. Согласно ей, "минималка" будет определяться, исходя из медианной заработной платы и производительности труда.

При разработке казахстанской версии расчета МЗП эксперты проанализировали международный опыт и выделили три самых распространенных варианта:
- единый национальный размер МЗП (Франция, Германия, Испания);
- дифференцированные размеры МЗП по регионам, отраслям и предприятиям (Финляндия, Япония, Бельгия);
- МЗП для различных категорий работников (Великобритания, Дания).

Как считается минимальная зарплата в мире

В современном мире минимальная зарплата существует в более чем 90% стран-участниц Международной организации труда (МОТ), которая рекомендует для оценки адекватности ее размера использовать индекс Кейтца – когда МЗП привязана к медианной зарплате.

Минимальная зарплата, согласно рекомендациям МОТ, должна составлять 50% от медианной зарплаты.

При этом в развитых странах мира индекс Кейтца составляет порядка 55%, а в развивающихся – 67%. При этом отметим, что в Казахстане медианная зарплата по итогам первого квартала 2023 года равна 225 736 тенге. А 50% от нее составляет 112 868 тенге.

"Использование медианной заработной платы и производительности труда для определения размера МЗП позволит обеспечить сбалансированность на основе достаточности и платежеспособности", – объясняет преимущества новой методики директор Департамента труда и социального партнерства Минтруда Данат Набиев.

Под достаточностью следует понимать адекватный уровень доходов работников, а под платежеспособностью – возможность работодателя платить хорошие зарплаты, при этом не уходя "в минус".

Сейчас поправки в Трудовой кодекс, которые закрепляют действие новой методики на законодательном уровне, направлены на согласование в заинтересованные государственные органы.


Источник: nur.kz
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