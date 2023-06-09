Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 09 Июня
+23...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 444.85 KZT
  • €1 = 477.19 KZT
  • 1 RUB = 5.42 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Розничные цены на сжиженный газ на АГЗС повысят с 1 июля

Просмотров:1189 Опубликовано: Сегодня, 13:08
Розничные цены на сжиженный газ на АГЗС повысят с 1 июля
Фото: rodisgroup.ru
Подорожание связано с повышением оптовых цен на газ, сообщает informburo.kz.

В Казахстане повысят предельные розничные цены на сжиженный нефтяной газ на автогазозаправочных станциях с 1 июля, сообщается в проекте нового приказа председателя Агентства по защите и развитию конкуренции.

В проекте отмечается, что с 1 июля Министерство энергетики планирует повысить оптовые цены на газ с 33 600 до 40 320 тысяч тенге, то есть на 20%.

"Это требует соразмерного увеличения розничных цен на 4,2 тенге за литр. В целях недопущения кассового разрыва на рынке сжиженного нефтяного газа предлагается изменить цены на розничную реализацию по всей территории Республики Казахстан на 4 тенге за литр", – говорится в обосновании поправки.

Согласно документу, предельная розничная цена с НДС (за исключением отдалённых районов) за литр составит:

- Астана – 74 тенге;
- Алматы – 79 тенге;
- Актюбинская область – 54 тенге;
- Атырауская область – 54 тенге;
- Акмолинская область – 74 тенге;
- Алматинская область – 79 тенге;
- Восточно-Казахстанская область – 74 тенге;
- Жамбылская область – 69 тенге;
- Западно-Казахстанская область – 64 тенге;
- Костанайская область – 74 тенге;
- Кызылординская область – 64 тенге;
- Карагандинская область – 74 тенге;
- Мангистауская область – 54 тенге;
- Павлодарская область – 74 тенге;
- Северно-Казахстанская область – 79 тенге;
- Туркестанская область – 64 тенге;
- Шымкент – 64 тенге;
- Абайская область – 74 тенге;
- Жетысуская область – 74 тенге;
- Улытауская область – 74 тенге.

Публичное обсуждение проекта продлится до 23 июня.


Источник: informburo.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Lite (Посетители) Сегодня, 17:48
Цитата: Жанар
Будут новые массовые возмущения жителей РК...
ЭТО!, новый детонатор для беспорядков в городах Казахстана...


Вовсе нет. И в тот раз не это стало причиной массовых беспорядков. Кое кому нужно было продемонстрировать "силу и мощь".

Продукты питания, солярка, услуги ЖКХ выросли за 10 лет в 3-4 раза и никаких возмущений по этому поводу нет и не было.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Tor1m
 Жанар (Посетители) Сегодня, 14:50

Розничные цены на сжиженный газ на АГЗС повысят с 1 июля.

Будут новые массовые возмущения жителей РК...
ЭТО!, новый детонатор для беспорядков в городах Казахстана...


Публичное обсуждение проекта продлится до 23 июня.

До обсуждаются, до нового социального взрыва, не надо идти правителям на поводу барыг хозяев АГЗС...

Все мы ходим под богом.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика