Розничные цены на сжиженный газ на АГЗС повысят с 1 июля.

Подорожание связано с повышением оптовых цен на газ, сообщает informburo.kz.



В Казахстане повысят предельные розничные цены на сжиженный нефтяной газ на автогазозаправочных станциях с 1 июля, сообщается в проекте нового приказа председателя Агентства по защите и развитию конкуренции.



В проекте отмечается, что с 1 июля Министерство энергетики планирует повысить оптовые цены на газ с 33 600 до 40 320 тысяч тенге, то есть на 20%.



"Это требует соразмерного увеличения розничных цен на 4,2 тенге за литр. В целях недопущения кассового разрыва на рынке сжиженного нефтяного газа предлагается изменить цены на розничную реализацию по всей территории Республики Казахстан на 4 тенге за литр", – говорится в обосновании поправки.



Согласно документу, предельная розничная цена с НДС (за исключением отдалённых районов) за литр составит:



- Астана – 74 тенге;

- Алматы – 79 тенге;

- Актюбинская область – 54 тенге;

- Атырауская область – 54 тенге;

- Акмолинская область – 74 тенге;

- Алматинская область – 79 тенге;

- Восточно-Казахстанская область – 74 тенге;

- Жамбылская область – 69 тенге;

- Западно-Казахстанская область – 64 тенге;

- Костанайская область – 74 тенге;

- Кызылординская область – 64 тенге;

- Карагандинская область – 74 тенге;

- Мангистауская область – 54 тенге;

- Павлодарская область – 74 тенге;

- Северно-Казахстанская область – 79 тенге;

- Туркестанская область – 64 тенге;

- Шымкент – 64 тенге;

- Абайская область – 74 тенге;

- Жетысуская область – 74 тенге;

- Улытауская область – 74 тенге.



Публичное обсуждение проекта продлится до 23 июня.