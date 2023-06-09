Розничные цены на сжиженный газ на АГЗС повысят с 1 июля.

Подорожание связано с повышением оптовых цен на газ, сообщает informburo.kz.
В Казахстане повысят предельные розничные цены на сжиженный нефтяной газ на автогазозаправочных станциях с 1 июля, сообщается в проекте нового приказа председателя Агентства по защите и развитию конкуренции.
В проекте отмечается, что с 1 июля Министерство энергетики планирует повысить оптовые цены на газ с 33 600 до 40 320 тысяч тенге, то есть на 20%.
"Это требует соразмерного увеличения розничных цен на 4,2 тенге за литр. В целях недопущения кассового разрыва на рынке сжиженного нефтяного газа предлагается изменить цены на розничную реализацию по всей территории Республики Казахстан на 4 тенге за литр", – говорится в обосновании поправки.
Согласно документу, предельная розничная цена с НДС (за исключением отдалённых районов) за литр составит:
- Астана – 74 тенге;
- Алматы – 79 тенге;
- Актюбинская область – 54 тенге;
- Атырауская область – 54 тенге;
- Акмолинская область – 74 тенге;
- Алматинская область – 79 тенге;
- Восточно-Казахстанская область – 74 тенге;
- Жамбылская область – 69 тенге;
- Западно-Казахстанская область – 64 тенге;
- Костанайская область – 74 тенге;
- Кызылординская область – 64 тенге;
- Карагандинская область – 74 тенге;
- Мангистауская область – 54 тенге;
- Павлодарская область – 74 тенге;
- Северно-Казахстанская область – 79 тенге;
- Туркестанская область – 64 тенге;
- Шымкент – 64 тенге;
- Абайская область – 74 тенге;
- Жетысуская область – 74 тенге;
- Улытауская область – 74 тенге.
Публичное обсуждение проекта продлится до 23 июня.