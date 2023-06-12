Чьи мобильные переводы уже проверяют в Казахстане

В Казахстане уже проверяют денежные мобильные переводы отдельных граждан, а вскоре через это пройдет еще больше казахстанцев. Кого коснется проверка, сообщает NUR.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов.



Мобильный денежный перевод является крайне удобным финансовым инструментом. Однако на фоне всех плюсов у него есть один важный недостаток – в руках недобросовестного предпринимателя он превращается в способ ухода от налогов.



Проблема в том, что некоторые продавцы и услугодатели могут принимать оплату посредством денежных переводов на счета для физических лиц. А далее эти доходы они могут не отражать в отчетности и, соответственно, не платить с них налоги.



В связи с этим с 2023 года в Казахстане Комитетом госдоходов начато получение сведений о лицах, имеющих признаки осуществления предпринимательской деятельности согласно банковским данным. На данный момент проводится обработка и анализ мобильных переводов государственных служащих, приравненных к ним лиц и их супругов.



Впрочем, важно отметить, что проверке подвергаются не все, а только те физические лица, на личных банковских счетах которых зафиксированы денежные поступления от 100 и более разных людей в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев.



Однако в скором времени количество граждан, чьи мобильные переводы будут проверяться, станет заметно больше.



С 2024 года, помимо госслужащих, эта проверка будет проводиться в отношении работников государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругов.



С 2025 года в список проверяемых попадут индивидуальные предприниматели, руководители юридических лиц и их супруги, а с 2026 года – все остальные граждане Казахстана.



Таким образом, как отмечают в комитете, на сегодня информация получена только по государственным служащим, приравненным к ним лицам и их супругам, то есть по тем, кто на данный момент должен подавать информацию о доходах в рамках 1-го этапа всеобщего декларирования.