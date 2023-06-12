Когда потушат пожар в области Абай - новый глава МЧС озвучил прогноз

Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов озвучил прогноз, когда будет локализован и потушен пожар в области Абай, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По словам нового министра, ситуация под контролем, стабильна, но в связи с повышением температуры и порывистым ветром есть вероятность дальнейшего разгорания.
"Для того чтобы локализовать это, у нас достаточная группировка создана. Около 1,5 тысячи человек личного состава: пожарные, сотрудники лесоохраны, министерств обороны и внутренних дел. Также около 300 единиц техники работает и 12 вертолетов", - сообщил он журналистам.
Площадь возгорания составляет около 43 тысяч гектаров на данный момент.
"Было больше 60 тысяч, однако личный состав работает, происходит тушение, площадь возгорания сокращается. Прогнозы есть, в ближайшие несколько дней мы должны будем локализовать и потушить пожар.
Вся спецтехника, отправленная из других регионов, находится здесь на месте и используется для тушения пожара. Эвакуация жителей двух сел была проведена из-за густого дыма. Их домой пока не возвращают", - отметил он.
Ранее указом главы государства Юрий Ильин был освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям.
Сырым Шарипханов был назначен министром по чрезвычайным ситуациям 10 июня.
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