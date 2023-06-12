Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 12 Июня
+28...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.62 KZT
  • €1 = 479.4 KZT
  • 1 RUB = 5.4 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Когда потушат пожар в области Абай - новый глава МЧС озвучил прогноз

Просмотров:204 Опубликовано: Сегодня, 11:43
Когда потушат пожар в области Абай - новый глава МЧС озвучил прогноз
Фото: tengrinews.kz
Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов озвучил прогноз, когда будет локализован и потушен пожар в области Абай, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам нового министра, ситуация под контролем, стабильна, но в связи с повышением температуры и порывистым ветром есть вероятность дальнейшего разгорания.

"Для того чтобы локализовать это, у нас достаточная группировка создана. Около 1,5 тысячи человек личного состава: пожарные, сотрудники лесоохраны, министерств обороны и внутренних дел. Также около 300 единиц техники работает и 12 вертолетов", - сообщил он журналистам.

Площадь возгорания составляет около 43 тысяч гектаров на данный момент.

"Было больше 60 тысяч, однако личный состав работает, происходит тушение, площадь возгорания сокращается. Прогнозы есть, в ближайшие несколько дней мы должны будем локализовать и потушить пожар.

Вся спецтехника, отправленная из других регионов, находится здесь на месте и используется для тушения пожара. Эвакуация жителей двух сел была проведена из-за густого дыма. Их домой пока не возвращают", - отметил он.



Ранее указом главы государства Юрий Ильин был освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям.

Сырым Шарипханов был назначен министром по чрезвычайным ситуациям 10 июня.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика