Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 12 Июня
+28...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.62 KZT
  • €1 = 479.4 KZT
  • 1 RUB = 5.4 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Продлить регистрацию иностранных авто за 200 тыс. тенге хотят в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:54
Продлить регистрацию иностранных авто за 200 тыс. тенге хотят в Казахстане
Фото: tengrinews.kz
Владельцы некоторых иностранных авто до 1 июля могут пройти легализацию лишь за 200 тыс. тенге. Им хотят разрешить ставить машины на учет даже после этой даты, сообщает NUR.KZ.

В Казахстане С 23 января 2023 года действует упрощенная легализация иностранных автомобилей, которые были завезены в страну до 1 сентября 2022 года. Чтобы ее пройти, владельцу авто достаточно оплатить сбор за первичную регистрацию (200 тыс. тенге), госпошлину за техпаспорт (4 313 тенге) и за госномер (9 660 тенге).

По упрощенной форме зарегистрировать ввезенный из-за границы автомобиль можно до 1 июля текущего года. Однако сейчас рассматривается возможность продлить эту дату для тех, кто подал заявку на легализацию, но не успел до конца ее пройти.

Проект постановления с таким предложением был подготовлен Комитетом административной полиции Министерства внутренних дел РК и опубликован на портале "Открытые НПА".

Согласно документу, заявления на упрощенную легализацию иностранных авто так и будут приниматься до 1 июля 2023 года. Однако заявки, поданные в дни, приближенные к этой дате, могут не успеть рассмотреть. Эту неточность и планируют учесть посредством поправок в закон.

"Заявления, поданные до 1 июля 2023 года, подлежат рассмотрению в соответствии с настоящими правилами вне зависимости от сроков последующей первичной государственной регистрации транспортных средств", – говорится в проекте постановления.

Почему хотят продлить срок регистрации

По словам авторов инициативы, по состоянию на 8 июня текущего года поступило свыше 365 тыс. заявлений на легализацию иностранных авто. Из них прошли первичную регистрацию только 144 320 автомобилей, еще свыше 14 тыс. автомобилей прошли сверку номерных агрегатов и ожидают регистрации.

"Многие автомобили не прошли легализацию в связи с тем, что они не были сняты с учета по месту прежней регистрации либо имеют запреты и ограничения на совершение регистрационных действий", – объясняют ситуацию авторы.

В этой связи и планируется предоставить гражданам возможность последующей легализации автомобилей, в случае если соответствующие заявления были поданы до 1 июля 2023 года.

Сейчас проект постановления находится на этапе обсуждения, а потому пока неясно, появится ли такая возможность у казахстанских водителей или же регистрировать иностранные авто прекратят 1 июля 2023 года.

Напомним, легализовать по "льготной схеме" казахстанцы могут далеко не каждый автомобиль. О том, какие авто можно зарегистрировать за 200 тыс. тенге, читайте здесь.


Источник: nur.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика