Продлить регистрацию иностранных авто за 200 тыс. тенге хотят в Казахстане

Владельцы некоторых иностранных авто до 1 июля могут пройти легализацию лишь за 200 тыс. тенге. Им хотят разрешить ставить машины на учет даже после этой даты, сообщает NUR.KZ.
В Казахстане С 23 января 2023 года действует упрощенная легализация иностранных автомобилей, которые были завезены в страну до 1 сентября 2022 года. Чтобы ее пройти, владельцу авто достаточно оплатить сбор за первичную регистрацию (200 тыс. тенге), госпошлину за техпаспорт (4 313 тенге) и за госномер (9 660 тенге).
По упрощенной форме зарегистрировать ввезенный из-за границы автомобиль можно до 1 июля текущего года. Однако сейчас рассматривается возможность продлить эту дату для тех, кто подал заявку на легализацию, но не успел до конца ее пройти.
Проект постановления с таким предложением был подготовлен Комитетом административной полиции Министерства внутренних дел РК и опубликован на портале "Открытые НПА".
Согласно документу, заявления на упрощенную легализацию иностранных авто так и будут приниматься до 1 июля 2023 года. Однако заявки, поданные в дни, приближенные к этой дате, могут не успеть рассмотреть. Эту неточность и планируют учесть посредством поправок в закон.
"Заявления, поданные до 1 июля 2023 года, подлежат рассмотрению в соответствии с настоящими правилами вне зависимости от сроков последующей первичной государственной регистрации транспортных средств", – говорится в проекте постановления. Почему хотят продлить срок регистрации
По словам авторов инициативы, по состоянию на 8 июня текущего года поступило свыше 365 тыс. заявлений на легализацию иностранных авто. Из них прошли первичную регистрацию только 144 320 автомобилей, еще свыше 14 тыс. автомобилей прошли сверку номерных агрегатов и ожидают регистрации.
"Многие автомобили не прошли легализацию в связи с тем, что они не были сняты с учета по месту прежней регистрации либо имеют запреты и ограничения на совершение регистрационных действий", – объясняют ситуацию авторы.
В этой связи и планируется предоставить гражданам возможность последующей легализации автомобилей, в случае если соответствующие заявления были поданы до 1 июля 2023 года.
Сейчас проект постановления находится на этапе обсуждения, а потому пока неясно, появится ли такая возможность у казахстанских водителей или же регистрировать иностранные авто прекратят 1 июля 2023 года.
Напомним, легализовать по "льготной схеме" казахстанцы могут далеко не каждый автомобиль. О том, какие авто можно зарегистрировать за 200 тыс. тенге, читайте здесь
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