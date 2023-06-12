Акимат Абайской области: Говорить о локализации пожара преждевременно

Из-за жары и ветра, возобновились два очага возгорания, сообщает informburo.kz.



В акимате Абайской области сообщили, что ещё рано говорить о локализации масштабного пожара в природном резервате "Семей орманы".



Заместитель акима региона Дмитрий Гариков подчеркнул, что, несмотря на сложности, общая ситуация с пожарами остаётся под контролем.



"В Батпаевском и Каштакском направлениях работают девять вертолётов, силы и средства МЧС, Минобороны. С учётом погоды, жары и ветра, возобновились два очага, поэтому приняли решение вывести людей из домов. Со вчерашнего дня всё было стабильно, но погода показывает, что говорить о локализации преждевременно", – заявил Дмитрий Гариков.



По его словам, сёла Талица, Половинки и Каштак находятся вне лесного фонда и, следовательно, не подвергаются прямой угрозе возгорания.



"В Талице аналогичная ситуация – там всё осложнено тем, что там фронт пожара. Но самой Талице, а также Половинкам и Каштаку угрозы нет. Эти населённые пункты находятся вне черты лесного фонда и за дорогой", – добавил замакима.



Селу Жерновка также не грозит возгорание, поскольку оно опахано, резюмировал Гариков.

