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Акимат Абайской области: Говорить о локализации пожара преждевременно

Просмотров:127 Опубликовано: Сегодня, 17:50
Акимат Абайской области: Говорить о локализации пожара преждевременно
Фото: ulysmedia.kz
Из-за жары и ветра, возобновились два очага возгорания, сообщает informburo.kz.

В акимате Абайской области сообщили, что ещё рано говорить о локализации масштабного пожара в природном резервате "Семей орманы".

Заместитель акима региона Дмитрий Гариков подчеркнул, что, несмотря на сложности, общая ситуация с пожарами остаётся под контролем.

"В Батпаевском и Каштакском направлениях работают девять вертолётов, силы и средства МЧС, Минобороны. С учётом погоды, жары и ветра, возобновились два очага, поэтому приняли решение вывести людей из домов. Со вчерашнего дня всё было стабильно, но погода показывает, что говорить о локализации преждевременно", – заявил Дмитрий Гариков.

По его словам, сёла Талица, Половинки и Каштак находятся вне лесного фонда и, следовательно, не подвергаются прямой угрозе возгорания.

"В Талице аналогичная ситуация – там всё осложнено тем, что там фронт пожара. Но самой Талице, а также Половинкам и Каштаку угрозы нет. Эти населённые пункты находятся вне черты лесного фонда и за дорогой", – добавил замакима.

Селу Жерновка также не грозит возгорание, поскольку оно опахано, резюмировал Гариков.


Источник: informburo.kz
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