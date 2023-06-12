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Для кого повысят налог на имущество в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:36
Для кого повысят налог на имущество в Казахстане
Фото: el.kz
Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин рассказал о разработке нового Налогового кодекса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам вице-министра, обладателей более трех квартир (домов) и земельных участков в соответствии с новым фискальным законодательством ожидает повышение налога.

"Например, налог на имущество. У нас сейчас есть налог на имущество физлиц, и есть прогрессивная шкала налогообложения. Чем выше стоимость, тем выше ставка: от 0,01 до 1,5 процента. Но есть налогоплательщики, которые имеют десятки квартир в собственности. Если каждую отдельную квартиру брать, ставка применяется к отдельной стоимости объекта. Допустим, однокомнатная квартира, 20 миллионов - ставка одна. А если 10 квартир, это 200 миллионов, шкала выше и, соответственно, ставка другая, намного выше. Поэтому мы предполагаем, что для таких категорий будет налог на имущество считаться по совокупности. Он будет намного выше, то есть повышенное налогообложение будет", - заявил вице-министр в ходе круглого стола в Сенате.


Источник: Tengrinews.kz
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