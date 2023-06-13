Квоты для трудоустройства лиц с инвалидностью установили в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения приказом от 7 июня 2023 года утвердило "Правила квотирования рабочих мест для лиц с инвалидностью", сообщает Zakon.kz.



Квотирование рабочих мест – предоставление рабочих мест работодателями для трудоустройства лиц с инвалидностью в соответствии с установленной местными исполнительными органами квотой.



В свою очередь, квота рабочих мест – минимальное количество рабочих мест для приема на работу лиц с инвалидностью, не имеющих медицинских противопоказаний для трудовой деятельности, которых работодатель обязан трудоустроить, включая количество рабочих мест, на которых уже работают лица с инвалидностью в процентном выражении от численности рабочих мест без учета рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными, опасными условиями труда.



Местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения разрабатывает предложения по установлению квоты в организациях на основе:



- анализа, прогнозирования текущего спроса и предложения на рабочую силу из числа лиц с инвалидностью на рынке труда в соответствующей административно-территориальной единице;

- количества действующих организаций в регионе;

- списочной численности работников организаций, формируемой на основании представленных работодателями сведений о штатной численности работников и имеющихся вакантных рабочих мест;

- анализа сведений о количестве действующих рабочих мест, предоставленных работодателем для трудоустройства лиц с инвалидностью;

- анализа сведений о количестве действующих трудовых договоров, заключенных между работодателями и лицами с инвалидностью вне квоты;

- количества безработных лиц с инвалидностью, зарегистрированных карьерным центром.



На основе собранных данных департамент по соцзащите и занятости населения формирует базу данных лиц с инвалидностью, нуждающихся в трудоустройстве, и вакансий для лиц с инвалидностью в разрезе организаций.



Квота для трудоустройства лиц с инвалидностью устанавливается ежегодно до 5 декабря в размере от 2 до 4% от численности рабочих мест без учета рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными, опасными условиями труда.



Квота устанавливается для организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальных предпринимателей.



Работодатели в соответствии с установленной квотой в течение 6 месяцев со дня введения квоты предоставляют рабочие места для трудоустройства лиц с инвалидностью.



Квота устанавливается акиматами областей, городов республиканского, столицы организациям со списочной численностью работников:

- от 50 до 100 человек – в размере 2% списочной численности работников;

- от 101 до 250 человек – в размере 3% списочной численности работников;

- свыше 251 человека – в размере 4% списочной численности работников.



Квота не устанавливается в случаях:



- когда Трудовым кодексом РК, законом "О государственной службе Республики Казахстан" определены особые условия поступления на службу, порядок назначения на должность.

- объединениям и организациям, где численность лиц с инвалидностью составляет более 20% от среднегодовой численности работников.

- отсутствии в населенных пунктах безработных лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих медицинских противопоказаний для трудовой деятельности.



Работодатели выполняют установленную квоту для трудоустройства лиц с инвалидностью, за исключением случаев ликвидации работодателя – юридического лица либо прекращения деятельности работодателя – физического лица, сокращения численности или штата работников, снижения объема производств, выполняемых работ и оказываемых услуг, повлекшего ухудшение экономического состояния работодателя. В этих случаях квота может быть пересмотрена.



Лица с инвалидностью уволенные на основании сокращения штата, снижения объема производства, ликвидации работодателя подлежат регистрации в карьерном центре в качестве безработных с последующим их трудоустройством.



Выполнением квоты является трудоустройство работодателем лиц с инвалидностью независимо от наличия направления от карьерного центра на вакантные или предоставленные в рамках установленной квоты рабочие места, подтвержденное заключением трудового договора на определенный срок не менее одного года. Сведения о трудоустройстве работодатели предоставляют в карьерные центры.



Приказ вводится в действие 1 июля 2023 года.

