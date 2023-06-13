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"Толпа на толпу": массовую драку устроили на юге Казахстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:53
"Толпа на толпу": массовую драку устроили на юге Казахстана
Фото: arbat.media
В социальных сетях появилось видео массовой драки. Отмечается, что конфликт произошел в Туркестанской области. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

"Туркестанская область, село Казыгурт. Толпа на толпу. Это было 11 июня. Как я понял, 4 человека пострадали. Один из них в тяжелом состоянии", - говорится в подписи к видео с массовой дракой посреди поля.

Как сообщили в ДП Туркестанской области, конфликт произошел между школьниками. Это было в воскресенье в Казыгуртском районе на старом ипподроме после игры в футбол.

"При проверке установлено, что по данному факту в больницу никто не обращался и заявление в полицию не поступало. Также стражами порядка установлены несколько молодых людей на видео и опрошены.

В настоящее время полицейскими проводится проверка и выясняются все обстоятельства. Данный факт находится на контроле руководства ДП Туркестанской области", - отметили в ведомстве.

Здесь добавили, что правоохранители вместе с местными исполнительными органами на постоянной основе проводят профилактические мероприятия и разъяснительную работу по недопущению правонарушений среди несовершеннолетних. В ДП региона призвали доверять только достоверной информации.

Напомним, ранее в Туркестанской области 60 школьников устроили побоище с камнями и палками. Серьезно пострадал ученик 9 класса - ему проломили голову. По словам врачей, у парня появилось отверстие диаметром 5 сантиметров.

Сельчане говорят, что все потасовки у школьников начинаются в соцсетях. Якобы они делят село на два округа и сперва выясняют отношения на словах, а после назначают личную встречу.

Полицейские отметили, что нашли 20 предполагаемых участников драки и ведут поиски остальных. По факту было заведено уголовное дело по статье "Хулиганство". Задержан и несовершеннолетний 2007 года рождения. По предварительной версии, он кидал камень, который попал ученику в голову.


Источник: NUR.KZ
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