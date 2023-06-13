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Удар молнии, поджог либо халатность – три версии возникновения пожара в Абайской области

Просмотров:467 Опубликовано: Сегодня, 16:20
Удар молнии, поджог либо халатность – три версии возникновения пожара в Абайской области
Фото: kt.kz
В рамках расследования причин пожара в Абайской области рассматривается версия о поджоге. Дело принято в производство спецпрокуроров, сообщил министр внутренних дел Марат Ахметжанов, сообщает sputnik.kz.

"Помимо версии о поджоге, рассматриваются халатность и удар молнии", - добавил глава МВД.

Он отметил, что на расследование дано два месяца. Будут проведены необходимые экспертизы и розыскные мероприятия.

Министр ответил на вопрос журналистов, ведется ли проверка в отношении экс-главы МЧС Юрия Ильина.

"Президентом дано поручение генпрокурору, в его рамках будет проведена проверка. Сам факт пожара — это чрезвычайное обстоятельство. Погибли люди, поэтому в рамках уголовного дела будет проверка, почему своевременно не принял меры; возможно, халатность, невыполнение своих служебных обязанностей", - заключил Ахметжанов.


Источник: sputnik.kz
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