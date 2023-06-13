Казахстанцы отдали миллионы тенге, обманувшись рекламой качественного массажного оборудования

Казахстанцам, приобретшим массажные накидки, не соответствовавшие описанию, вернули 4,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-релиз Комитета по защите прав потребителей МТИ РК.
Специалистам территориальных департаментов торговли и защиты прав потребителей удалось вернуть 4,5 млн тенге жителям Алматы, Карагандинской, Актюбинской, Павлодарской и Жамбылской областей.
Граждане, как сообщается, купили автоматизированные массажные оборудования, которые не соответствовали тем, что были изначально им продемонстрированы.
"Демонстраторы рекламируют качественное иностранное массажное оборудование, а после получения оплаты от потребителей доставляют им массажные накидки, не соответствующие описанию и образцам демонстрации.
Многие из этих клиентов оформляют товар в кредит, и, как правило, контингент потребителей массажного оборудования – нуждающиеся в этом престарелые лица, лица с инвалидностью или проходящие реабилитацию после тяжелых травм или операций (граждане – прим. ред.)", – говорится в пресс-релизе.
Ранее мы писали, что каждый человек, приобретая ту или иную вещь, имеет право на качество, как потребитель.
Такая норма прописана в законе “О защите прав потребителей”. Согласно ей, товар должен быть безопасным, на нем должна быть указана информация, где, когда и кем был произведен товар. Покупатель имеет право на возврат или замену, право на возмещение ущерба.
При этом казахстанцам может попасться недобросовестный продавец, который до последнего будет отказываться принимать товар обратно.
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