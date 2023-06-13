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Казахстанцы отдали миллионы тенге, обманувшись рекламой качественного массажного оборудования

Просмотров:349 Опубликовано: Сегодня, 18:30
Казахстанцы отдали миллионы тенге, обманувшись рекламой качественного массажного оборудования
Фото: sensa-massage.ru
Казахстанцам, приобретшим массажные накидки, не соответствовавшие описанию, вернули 4,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-релиз Комитета по защите прав потребителей МТИ РК.

Специалистам территориальных департаментов торговли и защиты прав потребителей удалось вернуть 4,5 млн тенге жителям Алматы, Карагандинской, Актюбинской, Павлодарской и Жамбылской областей.

Граждане, как сообщается, купили автоматизированные массажные оборудования, которые не соответствовали тем, что были изначально им продемонстрированы.

"Демонстраторы рекламируют качественное иностранное массажное оборудование, а после получения оплаты от потребителей доставляют им массажные накидки, не соответствующие описанию и образцам демонстрации.

Многие из этих клиентов оформляют товар в кредит, и, как правило, контингент потребителей массажного оборудования – нуждающиеся в этом престарелые лица, лица с инвалидностью или проходящие реабилитацию после тяжелых травм или операций (граждане – прим. ред.)", – говорится в пресс-релизе.

Ранее мы писали, что каждый человек, приобретая ту или иную вещь, имеет право на качество, как потребитель.

Такая норма прописана в законе “О защите прав потребителей”. Согласно ей, товар должен быть безопасным, на нем должна быть указана информация, где, когда и кем был произведен товар. Покупатель имеет право на возврат или замену, право на возмещение ущерба.

При этом казахстанцам может попасться недобросовестный продавец, который до последнего будет отказываться принимать товар обратно.


Источник: nur.kz
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