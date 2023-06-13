Какие проверки ждут казахстанских предпринимателей в 2024 году

В Национальной палате предпринимателей "Атамекен" рассказали о том, что ожидать казахстанским предпринимателям после завершения моратория на проверку малого и среднего бизнеса, передаёт BaigeNews.kz.



В первую очередь, бизнесмены должны обеспечить соблюдение всех соответствующих норм и требований, связанных с техникой безопасности и охраной труда.



Управляющий директор департамента по вопросам занятости и развитию малого и женского предпринимательства Айдана Тогызбаева также отметила, что проверки коснутся и других бизнес-процессов:



"В конце этого года завершается мораторий. Мораторий снимется для малого и среднего бизнеса. В любом случае они должны ожидать, что в любое время могут быть проверки. Все вопросы, все работы, которые у них проводятся в бизнес-процессах должны быть в рамках закона. Я думаю, что это могут быть налоговые и противопожарные, системы безопасности, ЦЭС (санитарно-эпидемиологическая экспертиза - Ред.), если это общепит", - сказала Тогызбаева.



Напомним, с начала 2020 года в Казахстане был введён мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. В декабре 2022 года Касым-Жомарт Токаев принял решение о продлении моратория до 2024 года.