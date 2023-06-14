Торегали Тореали задержали в наркотическом опьянении за рулем авто

В сети появилось подробное видео задержания казахстанского артиста Торегали Тореали полицией в Алматы, передает Tengri Life.На опубликованном ролике видно, как правоохранители преследуют автомобиль Lexus, за рулем которого находился певец Торегали Тореали. По всей видимости, погоня закончилась в тот момент, когда артист попал в пробку.Далее видно, как стражи порядка обступили автомобиль нарушителя и уговаривают его заглушить двигатель и сдаться властям. В ответ водитель выругался и попытался объехать впереди стоящую ГАЗель.Видео, похожее на сцену из боевика, закончилось тем, что к Торегали Тореали применили силу: полиция выволокла мужчину из автомобиля и скрутила.Вероятно, спутница певца находилась все это время в салоне машины - на видео отчетливо слышны женские крики.Как сообщили в полиции, артист находился в состоянии наркотического опьянения. В отношении Торегали Тореали составлено шесть протоколов по различным статьям.