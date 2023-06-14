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Торегали Тореали задержали в наркотическом опьянении за рулем авто

Просмотров:166 Опубликовано: Сегодня, 19:01
Торегали Тореали задержали в наркотическом опьянении за рулем авто
Кадр из видео
В сети появилось подробное видео задержания казахстанского артиста Торегали Тореали полицией в Алматы, передает Tengri Life.

На опубликованном ролике видно, как правоохранители преследуют автомобиль Lexus, за рулем которого находился певец Торегали Тореали. По всей видимости, погоня закончилась в тот момент, когда артист попал в пробку.

Далее видно, как стражи порядка обступили автомобиль нарушителя и уговаривают его заглушить двигатель и сдаться властям. В ответ водитель выругался и попытался объехать впереди стоящую ГАЗель.



Видео, похожее на сцену из боевика, закончилось тем, что к Торегали Тореали применили силу: полиция выволокла мужчину из автомобиля и скрутила.

Вероятно, спутница певца находилась все это время в салоне машины - на видео отчетливо слышны женские крики.

Как сообщили в полиции, артист находился в состоянии наркотического опьянения. В отношении Торегали Тореали составлено шесть протоколов по различным статьям.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Lite (Посетители) Сегодня, 19:22
Больше становится артистов с каждой минутой...

Почему не применяется оружие? Ведь "артист" этот своими действиями создаёт опасность для жизни и здоровья граждан!
 
 

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