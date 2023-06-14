Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 14 Июня
+26...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.16 KZT
  • €1 = 486.31 KZT
  • 1 RUB = 5.35 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Суд вынес решение по делу Торегали Тореали

Просмотров:8 Опубликовано: Сегодня, 20:40
Суд вынес решение по делу Торегали Тореали
Фото: Instagram/toregalitoreali
Известный казахстанский исполнитель Торегали Тореали привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, сообщает Zakon.kz.

В Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям г. Алматы рассмотрено административное дело в отношении гражданина А. по факту управления транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, повлекшего повреждение транспортных средств (ст. 608 ч.3 КоАП).

Судом установлено, что 14 июня 2023 года А., управляя автомобилем в состоянии наркотического опьянения, совершил наезд на патрульный автомобиль. В результате ДТП автомашины получили механические повреждения.

В судебном заседании правонарушитель подтвердил изложенные в материалах дела факты и раскаялся.

"Постановлением суда А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 608 КоАП, и ему наложено административное взыскание в виде ареста на срок 20 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на 7 лет". Пресс-служба Алматинского городского суда

Постановление суда не вступило в законную силу.

Полицейские задержали Торегали Тореали днем 14 июня.

На кадрах, снятых полицейским жетоном, видно, что певец агрессивен, не подчинялся полицейским, нецензурно выражался и пытался скрыться с места задержания.

Чтобы вытащить его из машины, пришлось задействовать нескольких патрульных. Торегали Тореали вытащили, повалили на асфальт и затем направили на медицинское освидетельствование. Экспертиза установила наркотическое опьянение, "выраженное в употреблении психоактивных веществ".


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика