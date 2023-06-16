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Стоимость обязательной автостраховки будут рассчитывать по-новому в Казахстане

Просмотров:527 Опубликовано: Сегодня, 10:27
Стоимость обязательной автостраховки будут рассчитывать по-новому в Казахстане
Фото: mediazavod.ru
Со следующего года стоимость обязательной автостраховки в разных регионах Казахстана может заметно измениться, ведь рассчитывать ее начнут по-новому. О грядущих изменениях узнали журналисты NUR.KZ.

Полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО ВТС) или, как ее еще называют, обязательную автостраховку должен оформлять каждый казахстанский водитель. Сделать это можно во многих страховых компаниях страны.

Сейчас стоимость полиса ОГПО равна базовой страховой премии, которая умножается на коэффициенты, зависящие от следующих факторов:
- места регистрации; типа и срока эксплуатации автомобиля;
- возраста и стажа водителя;
- наличия или отсутствия страховых случаев по вине водителя, то есть дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

На данный момент базовая стоимость полиса составляет 1,9 месячного расчетного показателя (6 555 тенге в 2023 году). Эта сумма умножается на коэффициенты, в результате чего рассчитывается цена обязательной автостраховки.

В зависимости от региона эта сумма может очень сильно отличаться. Так, например, у жителей Алматы коэффициент равен 2,96, то есть цена страховки сразу увеличивается почти в три раза. А вот для жителей населенных пунктов, не являющихся городами республиканского или областного значения, коэффициент составляет всего 0,8.

Стоимость обязательной автостраховки будут рассчитывать по-новому в Казахстане

Коэффициенты по территории регистрации транспортного средства. Источник: online.zakon.kz


Однако в скором времени цены на страховые полисы могут заметно измениться. Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР РК) 7 июня 2023 года приняло постановление, согласно которому будет введено гибкое ценообразование тарифов на обязательную автостраховку.

Документ разработан в целях реализации изменений, внесенных в некоторые законодательные акты по вопросам регулирования и развития страхового рынка. Так, согласно закону о внесении этих изменений, с 1 января 2024 года при расчете стоимости ОГПО начнут применяться новые поправочные коэффициенты, которые будут зависеть от убыточности региона страны.

Их размер и будет ежегодно определяться, согласно принятому АРРФР РК постановлению. Таким образом, предполагается ежегодное изменение страховой премии по ОГПО ВТС в зависимости от убыточности конкретного региона.

Как отмечают в агентстве, данный подход направлен на обеспечение адекватности стоимости автостраховки и позволит своевременно актуализировать расчет страховой премии для водителей.


Источник: NUR.KZ
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Комментарии ( 1 )

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  • Iron man
 Lite (Посетители) Сегодня, 10:44
Может я ошибаюсь, но разве я не могу на авто зарегистрированном в РК, получив страховку в любом из регионов, беспрепятственно передвигаться по территории Республики Казахстан???

Тогда чудом все будут просто получать страховку в Туркестанской области. lol
 
 

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